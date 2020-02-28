Финансы
Свободная ПрессаИндекс РТС на Московской бирже резко снизился
Ниже 1400 пунктов опустился сегодня индекс РТС на Московской бирже, скатившись до уровня в 1399,27 пункта, сообщили новость в ТАСС. Напомним, что последний раз индекс был зафиксирован на отметке ниже указанного значения 24 октября прошлого года.
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Комментарии
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США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии
Выступавший после Крафт постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что цель созванного Британией заседания Совбеза лишь в том, чтобы дискредитировать астанинский формат мирного урегулирования ситуации в Арабской республике.
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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий оценил состояние команды перед возвращением Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Бизнес Online".
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В «МЮ» Фернандеш забивает пока только с пенальти
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Армия и оружие
Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
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Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
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Драчев отреагировал на серебро россиян в смешанной эстафете на ЧЕ
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев похвалил российских стреляющих лыжников за успешное выступления на чемпионате Европы в смешанной эстафете.
Общество
Эксперты ВОЗ подтвердили опасность заражения коронавирусом через иконы
Поскольку коронавирус передается воздушно-капельным путем и способен выживать без носителя на различных поверхностях, православная традиция целовать иконы может представлять угрозу для верующих.
Автоспорт
Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
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Лучшим лекарством от коронавируса COVID-2019 является лук, сало и чеснок, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1».
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В Братске женщина с ребенком подкинула новорожденного в туалет роддома
В Братске Иркутской области в туалет перинатального центра подкинули новорожденного ребенка.
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В Росгидромете пообещали аномально теплый март
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В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.