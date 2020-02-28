Финансы

Свободная ПрессаСвободная ПрессаИндекс РТС на Московской бирже резко снизился

Ниже 1400 пунктов опустился сегодня индекс РТС на Московской бирже, скатившись до уровня в 1399,27 пункта, сообщили новость в ТАСС. Напомним, что последний раз индекс был зафиксирован на отметке ниже указанного значения 24 октября прошлого года.
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