Российские биржевые индексы завершили торговую сессию ростом на фоне дорожающей нефти. Так, индекс РТС вырос на 5,3% - до 1066,01 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи прибавил 3,4% и находится на отметке 2573,41 пункта.

Индекс РТС на закрытии торгов Мосбиржи вырос на 5,3%

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