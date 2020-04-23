Финансы
ТАССИндекс РТС на закрытии торгов Мосбиржи вырос на 5,3%
Российские биржевые индексы завершили торговую сессию ростом на фоне дорожающей нефти. Так, индекс РТС вырос на 5,3% - до 1066,01 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи прибавил 3,4% и находится на отметке 2573,41 пункта.
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Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов на 3,5 - 5,3%
Национальная служба новостейвчера в 12:16
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Комментарии
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Авто
На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
Общество
Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области
В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
Здоровье
В Саратовской области намерены продлить режим самоизоляции
Пик заболевания коронавирусом в Саратовской области еще не пройден и, вероятно, режим самоизоляции будет продлен.
Четвертая Власть вчера в 12:41
Происшествия
В Петербурге трое неизвестных похитили женщину
Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:19
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Футбол
Экдаль признался, что разочарован сезоном
Полузащитник "Сампдории" Альбин Экдаль в интервью La Gazzetta dello Sport заявил, что разочарован нынешним сезоном.
Soccer.ru 06:52
Здоровье
Минздрав Хакасии просит предпринимателей обеспечить врачей питанием
Сегодня пресс-служба регионального минздрава опубликовала обращение ведомства, в котором просит всех неравнодушных жителей оказать посильную помощь врачам.
Среда24 03:22
Здоровье
Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале
Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале.
Ноябрьск 24 03:59
Политика
Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Здоровье
В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России
Сезонная эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева при российском Минздраве.
RT на русском вчера в 15:14
Общество
Президент «Интеко» сравнил общежития для строителей с пороховой бочкой
После остановки работ в Москве и Московской области строители оказались запертыми в общежитиях, в которых раньше только спали.
РБК 06:41
Происшествия
Россиян захотели обязать представляться полиции
В законопроекте, расширяющим полномочия полиции, предлагается обязать граждан представляться при обращении к сотрудникам правоохранительных органов.
Lenta.ru 02:49
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Общество
Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций
Известия вчера в 19:04
Гаджеты
Представлена совершенно новая камера MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi
Компания Xiaomi представила новую оболочку операционной системы MIUI 12 с камерой, получившей уникальные возможности.
Дни24 05:12
Общество
Начальник ВМА ушел с должности из-за заражения курсантов коронавирусом
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун ушел с должности из-за заражения части курсантов COVID-19, сообщает в четверг Минобороны России.
РИА Новости 06:50
Биатлон
Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
Газета.Ru 06:53
Авто
Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах
Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета вчера в 11:00
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Политика
Песков назвал популистским план Навального «Пять шагов для России»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России".
Интерфакс 06:08
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
Происшествия
В Кузбассе крупный пожар перекинулся на третью деревню
Российская газета 05:55
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57