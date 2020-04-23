Финансы

ТАССТАССИндекс РТС на закрытии торгов Мосбиржи вырос на 5,3%

Российские биржевые индексы завершили торговую сессию ростом на фоне дорожающей нефти. Так, индекс РТС вырос на 5,3% - до 1066,01 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи прибавил 3,4% и находится на отметке 2573,41 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индекс МосБиржи вырос на 3,4%, индекс РТС поднялся на 5,3%

Финмаркетвчера в 12:01

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС вслед за мировыми площадками

Интерфакс03:24

Российский рынок акций в плюсе вслед за нефтью и рублем

ПРАЙМ03:18

Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов на 3,5 - 5,3%

Национальная служба новостейвчера в 12:16

Нефть обеспечила российскому рынку позитивное начало дня

Finam.Ru03:24

Индекс РТС на закрытии торгов Мосбиржи вырос на 5,3%

ТАССвчера в 11:57

ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется 22 апреля в коридоре 1000-1020 пунктов

SIA.ruвчера в 02:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 07:16, Ашберн

Комментарии

Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
601
Авто

На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
34
Общество

Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области

В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
9
Здоровье

В Саратовской области намерены продлить режим самоизоляции

Пик заболевания коронавирусом в Саратовской области еще не пройден и, вероятно, режим самоизоляции будет продлен.
Четвертая Власть вчера в 12:41
66
Происшествия

В Петербурге трое неизвестных похитили женщину

Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:19
14
Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
453
Футбол

Экдаль признался, что разочарован сезоном

Полузащитник "Сампдории" Альбин Экдаль в интервью La Gazzetta dello Sport заявил, что разочарован нынешним сезоном.
Soccer.ru 06:52
Здоровье

Минздрав Хакасии просит предпринимателей обеспечить врачей питанием

Сегодня пресс-служба регионального минздрава опубликовала обращение ведомства, в котором просит всех неравнодушных жителей оказать посильную помощь врачам.
Среда24 03:22
9
Здоровье

Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале

Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале.
Ноябрьск 24 03:59
3
Кино

Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет

Афиша Daily 05:50
Политика

Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
560
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
690
Шоу-бизнес

Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

Lenta.ru 06:53
3
Здоровье

В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России

Сезонная эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева при российском Минздраве.
RT на русском вчера в 15:14
360
Общество

Президент «Интеко» сравнил общежития для строителей с пороховой бочкой

После остановки работ в Москве и Московской области строители оказались запертыми в общежитиях, в которых раньше только спали.
РБК 06:41
1
Происшествия

Россиян захотели обязать представляться полиции

В законопроекте, расширяющим полномочия полиции, предлагается обязать граждан представляться при обращении к сотрудникам правоохранительных органов.
Lenta.ru 02:49
58
Общество

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
43
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
233
Армия и оружие

В Иране заявили о готовности атаковать американские корабли

REGNUM 06:45
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

Известия вчера в 19:04
275
Гаджеты

Представлена совершенно новая камера MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi

Компания Xiaomi представила новую оболочку операционной системы MIUI 12 с камерой, получившей уникальные возможности.
Дни24 05:12
Общество

Начальник ВМА ушел с должности из-за заражения курсантов коронавирусом

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун ушел с должности из-за заражения части курсантов COVID-19, сообщает в четверг Минобороны России.
РИА Новости 06:50
31
Биатлон

Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
Газета.Ru 06:53
Авто

Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах

Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета вчера в 11:00
27
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
406
Политика

Песков назвал популистским план Навального «Пять шагов для России»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России".
Интерфакс 06:08
5
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
619
Происшествия

В Кузбассе крупный пожар перекинулся на третью деревню

Российская газета 05:55
56
Происшествия

Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
340
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
168
Как работают Яндекс.Новости?
Главное