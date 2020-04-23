Финансы
ТАССИндекс РТС на закрытии торгов Мосбиржи вырос на 5,3%
Российские биржевые индексы завершили торговую сессию ростом на фоне дорожающей нефти. Так, индекс РТС вырос на 5,3% - до 1066,01 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи прибавил 3,4% и находится на отметке 2573,41 пункта.
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Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов на 3,5 - 5,3%
Национальная служба новостейвчера в 12:16
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Комментарии
Общество
Магазины ввели новое правило для россиян
Некоторые гипермаркеты ввели новые правила для россиян, они запрещают покупателям посещать магазины без медицинских масок, предлагая купить их на входе, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 10:37
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Кино
Disney снимет сериал по «Звездным войнам» с главной женской ролью
RuNews24.ru 07:24
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Происшествия
В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»
В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
Общество
Глава Подмосковья предупредил о приближении «еще более сложного периода»
В мае ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 может еще более усложниться, предупредил на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений губернатор Московской области Андрей Воробьев.
РБК 10:26
Здоровье
Врач московской больницы показал видео из реанимации с зараженными коронавирусом
Lenta.ru 10:25
Общество
В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу
Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Здоровье
Российская чиновница заявила онкобольным, что от рака сразу не умирают
Чиновница попыталась успокоить пациентов словами, что от онкологии сразу не умирают.
Московский Комсомолец 09:32
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Происшествия
Следком заинтересовался сносом памятника Яше Степанову в Петрозаводске
Невские Новости 07:03
Общество
В Ивановской области вводится массовый «масочный режим»
В магазинах, заправках, административных зданиях и во всех общественных местах решением регионального штаба в Ивановской области введено обязательное ношение масок.
IvanovoNews 04:44
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Политика
Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Политика
Песков опроверг ссору Путина с саудовским принцем
Капитал страны вчера в 10:23
Гаджеты
Представлен флагман Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп
На задней панели Motorola Edge+ установлена тройная камера со 108 Мп сенсором и оптической стабилизацией.
Astera 09:44
Общество
В Волгоградской области готовятся ввести цифровые пропуска
Как стало известно РИАЦ, в администрации Волгоградской области готовятся предложения о создании системы оформления и выдачи цифровых пропусков в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
РИАЦ 06:14
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Шоу-бизнес
Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии
Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru вчера в 09:08
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Экономика
Путин оценил помощь банков россиянам
Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:59
Энергетика
Продажа газа в России стала выгоднее экспорта
В бюджете «Газпрома», обладающего монополией на экспорт газа из России, на 2020 год предусмотрена цена поставок газа на экспорт на уровне $200 за 1 тыс. куб. м. В начале февраля 2020 года в ходе Дня инвестора глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова отмечала, что среднегодовая цена поставок на экспорт в 2020 году может быть скорректирована до $175–185 за 1 тыс. куб. м.
РБК 07:51
Армия и оружие
Министр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия
Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
REGNUM 08:56
Экономика
Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объём поддержки всех многодетных семей для улучшения жилищных условий может составить более 1 млн рублей.
RT на русском 06:30