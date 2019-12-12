Финансы
ТАССИндекс РТС обновил максимум с октября 2013 года
Индекс РТС на торгах Московской биржи превысил отметку в 1490 пунктов и обновил максимум с 30 октября 2013 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 12:05 мск, индекс вырос на 1,86% и достиг 1490,15 пункта.
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«Поздравляю Джона Салливана с тем, что сегодня он был утверждён на должность посла США в России», — написал Помпео в своём Twitter.
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Авто
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Политика
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Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.