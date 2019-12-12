Индекс РТС на торгах Московской биржи превысил отметку в 1490 пунктов и обновил максимум с 30 октября 2013 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 12:05 мск, индекс вырос на 1,86% и достиг 1490,15 пункта.

Индекс РТС обновил максимум с октября 2013 года

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