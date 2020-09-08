Финансы
ИнтерфаксИндекс РТС обновил минимум с конца мая
Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, во вторник откатился ниже рубежа 1200 пунктов, обновив минимум с конца мая на фоне упавших цен на нефть и негативной динамики внешних фондовых площадок.
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Игры
AMD может представить видеокарты Big Navi в ближайшее время
Официальная презентация видеокарт серии Radeon RX 6000 от AMD — Big Navi — может состояться уже сегодня, 9 сентября.
CyberSport.ru 05:37
Культура
В России запустят в TikTok виртуальные экскурсии по музеям
В пресс-службе приложения TikTok заявили о запуске виртуальных экскурсий по музеям Российской Федерации на платформе приложения.
ФедералПресс 02:02
Общество
Марию Колесникову арестовали и доставили в СИЗО
Ранее штаб бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико сообщил, что из нескольких анонимных источников поступила информация о нахождении Колесниковой в Мозырском пограничном отряде.
Lenta.ru 06:04
Общество
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение смертельного ДТП, вновь отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в среду, 9 сентября.
Известия 05:51
Армия и оружие
Разработчик рассказал об особенностях подлодок РФ нового поколения
Объединенная судостроительная корпорация продолжает разработку боевых субмарин пятого поколения: атомной "Хаски" и неатомной "Калины", - сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.
Российская газета 02:10
Авто
Вьетнамцы выпустили люксовый кроссовер с 420-сильным мотором
Первый вьетнамский автоконцерн VinFast накануне представил свой новый кроссовер под названием President.
Letnews.ru 01:57
Политика
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
Коммерсантъ вчера в 12:35
ЖКХ
Стал известен график подачи тепла в дома екатеринбуржцев
Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что подача тепла в квартиры екатеринбуржцев начнётся в середине сентября.
Областная газета 05:23
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии намерений бежать из Белоруссии
Rambler News Service 05:39
Политика
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире, сообщил телеканал Fox News.
РИА Новости 05:45
Шоу-бизнес
Моргенштерн получил премию «Женщина года»
Lenta.ru 02:54
Политика
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Президент России Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 15:03
Футбол
Кержаков возглавит «Томь», но доработает с юниорской сборной России
Тренер юношеской сборной России (U-19) Александр Кержаков получил предложение возглавить клуб ФНЛ "Томь".
Pravda.Ru 05:55
Общество
В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса
Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости" "Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации", — сказал Мурашко.
REGNUM 05:33
Общество
В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за коронавируса
Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом запретил проведение свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных.
RT на русском 04:33
Общество
В Екатеринбурге полиция проверит ловивших геев казаков
Очевидцы сообщают, что казаки пытались задерживать молодых людей, чей внешний вид, по их мнению, указывал на отношение к представителям ЛГБТ.
Kursk.com вчера в 07:19
Армия и оружие
Минобороны создало новую структуру для управления недвижимостью
В ведомстве уверены, что появление новой единой структуры сделает управление жилищным фондом эффективнее, сократит время на распределение жилья между служащими, автоматизирует часть процесса.
РБК 02:24
Технологии
Apple подала встречный иск на Epic Games
Epic Games подала в суд на компанию Apple в августе после того, как популярная игра Fortnite была удалена из iOS App Store из-за внедрения неавторизованной платежной системы.
Astera 02:52
Политика
Кремль заявил об отсутствии планов поглотить Белоруссию
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»
REGNUM 05:51
Политика
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
В МИД Польши опровергли информацию о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о ситуации Навальным.
Известия 03:40
Фигурное катание
Загитова не согласовала с ФФККР участие в «Ледниковом периоде»
В конце прошлого года спортсменка заявила о паузе в профессиональной карьере.
Evo-rus.com 02:01
Экономика
Песков объяснил причины падения курса рубля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил причины падения курса рубля, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:59
Происшествия
СК предъявил обвинение заместителю министра энергетики Тихонову
Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в мошенничестве.
RT на русском 06:05
Политика
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Ранее министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Ведомости 04:00
Армия и оружие
Корабли ВМС Британии возглавят морскую операцию НАТО на Крайнем Севере
Судна ВМС Великобритании возглавят масштабную морскую операцию стран НАТО на Крайнем Севере.
NewInform 07 сентября в 22:05
Гаджеты
Sabrent выпустила накопитель Rocket 4 Plus со скоростью чтения 7000 Мб/с
Благодаря контроллеру SSD Phison PS5018-E18 и флэш-памяти TLC NAND накопитель достигает максимальной скорость последовательного чтения до 7000 Мб / с, а скорость последовательной записи 6850 Мб / с. Серия Sabrent Rocket 4 Plus включает в себя накопители объемом 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб.
Megaobzor.com 05:32
Общество
ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов
ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM 04:20