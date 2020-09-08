Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксИндекс РТС обновил минимум с конца мая

Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, во вторник откатился ниже рубежа 1200 пунктов, обновив минимум с конца мая на фоне упавших цен на нефть и негативной динамики внешних фондовых площадок.
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