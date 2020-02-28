МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.

с чего всё началось

Индекс РТС в пятницу обвалился на 7,68%, до 1279,74 пункта по состоянию на 12:33 мск, а индекс Московской биржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Об этом свидетельствуют данные на сайте Мосбиржи 28 февраля. Для РТС этот уровень стал минимальным с августа 2019 года.

Индекс РТС обрушился на 7,68% на фоне новостей о коронавирусе

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