Финансы
ТАССИндекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года
Индекс РТС на Московской бирже упал на 8,1% - до 997,93 пункта, свидетельствуют данные торгов на 11:45 мск. Последний раз индекс находился ниже отметки в 1000 пунктов 31 июля 2017 года. Индекс Мосбиржи снижается на 5,1% - до 2366,4 пункта.
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Комментарии
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Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
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Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса
По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.
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СМИ сообщили, что супруга репера Джигана Оксана Самойлова задумалась о разводе.
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Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
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ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
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Общество
Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет
На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
Общество
Путин отметил положительные перемены в российском бизнесе
По мнению Путина, за последние десять лет бизнес в стране очень сильно изменился.
Общество
Роскачество выявило небезопасные презервативы
Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
Общество
Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины
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Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Футбол
Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» от «Атлетико» в Лиге чемпионов
Главный тренер английского «Ливерпуля» высказался о поражении от испанского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Общество
Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Политика
В Волгограде могут пересмотреть часовой пояс
Волгоград, 11 марта 2020, 13:33 — REGNUM Вопрос изменения часового пояса может быть включён в повестку голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 22 апреля в Волгоградской области.
Общество
Ростуризм рекомендовал операторам аннулировать туры в Индию
Ростуризм рекомендовал российским туроператорам аннулировать туры в Индию в связи с тем, что правительство этой страны распорядилось прекратить действие выданных ранее виз (в том числе туристических) в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
Общество
Замглавы муниципального образования в Петербурге задержали из-за протестов против изменения Конституции
Киберспорт
Мейджор ESL One Los Angeles отменили из-за коронавируса
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Через несколько часов после суда Вайнштейн попал в больницу
Скандально известный продюсер Харви Вайнштейн попал в больницу с жалобами на боли в груди.
Технологии
Visa разрешит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит клиентам банков отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и возможность удалять их.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.