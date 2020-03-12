Финансы

ТАССТАССИндекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года

Индекс РТС на Московской бирже упал на 8,1% - до 997,93 пункта, свидетельствуют данные торгов на 11:45 мск. Последний раз индекс находился ниже отметки в 1000 пунктов 31 июля 2017 года. Индекс Мосбиржи снижается на 5,1% - до 2366,4 пункта.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года

ТАСС05:05

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

РБК05:00

Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение

Коммерсантъ04:22

Индекс Московской биржи обновил минимум с января 2019 года. Курс доллара превысил 74 рубля

Новая газета03:28

Индекс РТС приблизился к отметке 1000 пунктов впервые с августа 2017 года

Известия04:12

Индекс РТС показал минимальное значение впервые с июля 2017 года

Газета.Ru05:04

Показатель индекса РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года

News.ru04:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 05:22, Ашберн

Комментарии

Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Гаджеты

Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.
iXBT.com 03:27
Общество

Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса

По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав

СМИ сообщили, что супруга репера Джигана Оксана Самойлова задумалась о разводе.
iReactor вчера в 15:41
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Газета.Ru 03:33
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 04:34
Общество

Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
РБК 04:40
Общество

Путин отметил положительные перемены в российском бизнесе

По мнению Путина, за последние десять лет бизнес в стране очень сильно изменился.
Городовой 04:03
Общество

Роскачество выявило небезопасные презервативы

Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
REGNUM 02:08
Общество

Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Право.ру вчера в 11:43
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Финансы

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
РИА Новости 03:05
Армия и оружие

Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике

Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
REGNUM вчера в 02:07
Футбол

Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» от «Атлетико» в Лиге чемпионов

Главный тренер английского «Ливерпуля» высказался о поражении от испанского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 04:53
Политика

В Казахстане из-за коронавируса отменили парад к 75-летию Победы

РИА Новости 03:55
Футбол

Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»

Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости 09 марта в 11:52
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Российская газета вчера в 02:50
Общество

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
РИА Новости 03:52
Здоровье

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Политика

В Волгограде могут пересмотреть часовой пояс

Волгоград, 11 марта 2020, 13:33 — REGNUM Вопрос изменения часового пояса может быть включён в повестку голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 22 апреля в Волгоградской области.
REGNUM вчера в 06:33
Общество

Ростуризм рекомендовал операторам аннулировать туры в Индию

Ростуризм рекомендовал российским туроператорам аннулировать туры в Индию в связи с тем, что правительство этой страны распорядилось прекратить действие выданных ранее виз (в том числе туристических) в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
Znak.com 03:38
Общество

Замглавы муниципального образования в Петербурге задержали из-за протестов против изменения Конституции

Интерфакс 05:03
Киберспорт

Мейджор ESL One Los Angeles отменили из-за коронавируса

Организаторы ESL One Los Angeles 2020 отменили мейджор из-за вспышки коронавируса.
Cyber.sports.ru 02:14
Происшествия

Через несколько часов после суда Вайнштейн попал в больницу

Скандально известный продюсер Харви Вайнштейн попал в больницу с жалобами на боли в груди.
Вести.Ru вчера в 20:58
Технологии

Visa разрешит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит клиентам банков отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и возможность удалять их.
Дождь 02:14
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное