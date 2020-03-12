Финансы
Rambler News ServiceИндекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года
Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи впервые с июля 2017 года опустился ниже 1000 пунктов, свидетельствуют биржевые данные.
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Комментарии
Здоровье
Украина готовится ввести тотальный запрет на передвижение по стране
Правительство Украины в рамках уже принятых карантинных мер готовит решение о запрете свободного передвижения по стране, если в ближайшие дни ситуация с коронавирусом не улучшится.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Общество
В России выявили шесть новых случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб.
Общество
Россия заявила о закрытии границы с Ираном из-за коронавируса
Согласно тексту указа правительства Российской Федерации, обнародованном на официальном сайте ведомства, с 7 марта Россия на неопределенное время прекращает пропуск через границу людей, приезжающих из Ирана по любым целям, в том числе для обучения, туризма или работы.
Общество
Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в Одессу
Танкер с азербайджанской нефтью Azeri Light для белорусского Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) прибыл в порт Одессы.
Биатлон
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира
В финском Контиолахти стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы – гонке на 10 км победил норвежец Йоханнес Бе.
Футбол
УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу
Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Происшествия
Власти Москвы опровергли сообщения о смерти пациента из-за коронавируса
«Смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и хронического гепатита», — сказано в сообщении департамента здравоохранения.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Футбол
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал» перенесен
Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" перенесен из-за карантина в испанском клубе, сообщается на сайте "горожан".
Происшествия
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Энергетика
Нефтяники после встречи у Новака заявили о некритичности низких цен
Руководители трех нефтяных компаний России заявили, что обладают достаточным запасом прочности и смогут пережить период низких цен на нефть.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
Политика
Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
Финансы
Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке
Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.
Кино
Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»
Футбол
Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года
Политика
Володин назвал преимуществом России не газ, а Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главное преимущество России не газ и нефть, а президент России Владимир Путин.
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.