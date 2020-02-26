Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций открылся снижением

Американские рынки акций закрыли падением вторые торги подряд. Сегодня фондовая Азия демонстрируют минорный настрой. Котировки фьючерсов на индексы США с утра повышаются.
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Рынок акций РФ восстанавливается с возвращением инвесторов в подешевевшие активы

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