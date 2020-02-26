Финансы
ТАССИндекс РТС опустился ниже 1450 пунктов
Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи опустился на 5,16% - до 1446,11 пунктов, свидетельствуют данные торгов на 18:56 мск. Таким образом, индекс РТС оказался ниже 1450 пунктов впервые с 10 декабря 2019 года. Индекс Мосбиржи снизился на 3,33% - до 3002,68 пункта.
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