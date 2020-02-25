Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,4%
Рынок акций РФ открылся во вторник падением цен большинства blue chips на фоне обвалившихся мировых площадок и нефти в начале недели из-за усиления опасений негативного влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 1,4%, при этом растут бумаги золотодобывающих компаний во главе с акциями ПАО "Полюс".
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