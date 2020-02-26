Финансы

ТАССТАССИндекс РТС опустился ниже 1500 пунктов

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года. По данным на 10:25 мск, индикатор снизился на 2,16%, до 1491,73 пункта. Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,2% и составил 3068,81 пункта.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Интерфакс02:26

Фондовые торги в России открылись в минусе

Банки.ру02:04

Российский рынок акций начал торги резким снижением

РБКвчера в 02:11

Рынок акций РФ снижается, пробив 3000 пунктов по индексу Мосбиржи

ПРАЙМ02:19

Российский рынок акций открылся снижением

Финмаркет02:06

Российские индексы рухнули на фоне ситуации с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 11:22

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов

ТАСС02:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:47, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин предложил оппозиции предъявить позитивную программу

Оппозиция должна не только критиковать власть, но и предоставить людям позитивную программу, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
РБК 02:42
Общество

Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма

Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
РБК 01:00
Хоккей

Ковальчук прокомментировал свой дебют за «Вашингтон»

Российский хоккеист Илья Ковальчук после своего первого матча в составе клуба НХЛ "Вашингтон" заявил, что постарается прибавить к следующей игре.
РИА Новости 01:59
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших нападения в Саратове подростков

Федеральная служба безопасности задержала двух подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове.
Газета.Ru 02:17
Футбол

Финал «Кубка Легенд» был прерван из-за скандала с судейством

Финальный матч футбольного международного турнира "Кубок Легенд" между сборными России и мира был прерван из-за спорного судейства.
РИА Новости 23 февраля в 08:57
Футбол

«Бавария» забила «Челси» три безответных гола в матче Лиги чемпионов

На стадионе «Стэмфорд Бридж» в британской столице прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Челси».
Экономика сегодня вчера в 17:42
Армия и оружие

Армия Сирии сбила в Идлибе турецкий беспилотник

Известия вчера в 12:29
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

Российская газета вчера в 19:20
Здоровье

Вологодские депутаты разработали предложения по спасению больниц от нехватки денег

Список мер по улучшению финансового состояния медучреждений региона представили депутаты областного парламента на заседании фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании.
Официальный сайт Череповца 02:13
Происшествия

В Сочи двоих детей унесло течением реки в море

Интерфакс вчера в 13:35
Технологии

«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге

Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Ведомости вчера в 16:24
Политика

Путин рассказал, из-за чего пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа

В ходе обсуждения крупных проектов по инфраструктуре пришлось «цыкнуть» на бывшего главу Минфина Алексея Кудрина и экс-министра экономики Германа Грефа, рассказал российский президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Expert.ru вчера в 04:29
Энергетика

Белоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России

Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба».
Известия 01:42
Общество

Иностранцы пожаловались Путину на российскую таможню

Иностранцы-участники российского рынка автомобильных грузоперевозок пожаловались президенту Владимиру Путину на российскую таможню, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:20
Общество

Четверть россиян отказывают работодателям из-за низкой зарплаты

Наиболее частыми причинами отказа служат низкая заработная плата (26%), нечестность нанимателя (23%) и неподходящие условия труда (22%).
Известия вчера в 23:08
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости вчера в 02:11
Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

RT на русском вчера в 00:05
Общество

Способное достроить «Северный поток -2» российское судно сменило курс

Деловое.ТВ вчера в 03:35
Политика

Следователи по делу о крушении MH17 нашли свидетеля запуска «Бука»

Совместная следственная группа по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей воздушное судно.
REGNUM 24 февраля в 10:01
Происшествия

Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru вчера в 11:20
Общество

Американский рэпер Талиб Квели назвал Тимати «нацистом»

Газета.Ru вчера в 14:23
Политика

Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации

Экс-помощник российского президента Владислав Сурков рассказал, что в детские годы боялся мыслей, приходящих ему в голову.
Мойка78 02:25
Общество

Умные колонки могут следить за своими владельцами

Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином.
Известия вчера в 20:08
Общество

Врачи назвали идеальную начинку для блинов на Масленицу

Слово и Дело 00:23
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Гаджеты

Назван самый продаваемый смартфон 2019 года

Что качается поставок смартфонов по миру, то здесь вот уже 5 лет бессменным лидером остается компания Apple.
Live24 00:50
Гаджеты

Конкуренты Redmi Note 9 и Note 9 Pro позируют на первых официальных рендерах. Realme 6 и 6 Pro на подходе

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) опубликовал первые официальные изображения смартфонов Realme 6 и 6 Pro, которые будут позиционироваться как конкуренты Redmi Note 9 и Note 9 Pro.
iXBT.com вчера в 22:28
Общество

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.
Вести ФМ вчера в 09:06
Политика

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Происшествия

В Красноярске эвакуируют несколько школ

РИА Новости вчера в 22:06
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное