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Политика Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

Общество Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин объяснил происхождение недвижимости, которую региональная прокуратура требует изъять у него и его родителей через суд.

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Общество Союз женщин России вступился за женщин-полицейских Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова вступилась за женщин-полицейских и назвала оценку екатеринбургского депутата их способности догонять преступников в юбке необъективной.

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Финансы Курс рубля начал снижаться к доллару и евро По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".

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