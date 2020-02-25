Финансы

ТАССТАССИндекс РТС опустился ниже 1500 пунктов

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года. По данным на 10:25 мск, индикатор снизился на 2,16%, до 1491,73 пункта. Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,2% и составил 3068,81 пункта.
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Из-за коронавируса КамАЗ может перейти на неполную рабочую неделю

С 20 апреля в случае перебоев с поставками комплектующих из Китая "КамАЗ" может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели.
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Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире

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Курс рубля начал снижаться к доллару и евро

По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".
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Глава Redmi объявил о прекращении продаж Redmi K20 Pro

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Сотрудник московской прокуратуры задержан по подозрению во взятке

По данным следствия, в феврале 2020 года сотрудник прокуратуры при участии посредника в ходе прокурорской проверки потребовал у гендиректора одной из компаний 1,2 млн рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства.
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В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

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Представители мемориального музея «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме выступили с критикой сериала «Охотники» с Аль Пачино от Amazon.
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