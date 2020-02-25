Финансы
ТАССИндекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года. По данным на 10:25 мск, индикатор снизился на 2,16%, до 1491,73 пункта. Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,2% и составил 3068,81 пункта.
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Экономика
ЦБ обнулил комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей отменены до 30 июня 2022 года.
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Создателя «Красной кнопки» Литреева арестовали по делу о наркотиках
Суд арестовал основателя компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, которого накануне задержали в Екатеринбурге по подозрению в приобретении и хранении наркотиков.
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Новый остров появился рядом с Антарктидой из-за таяния ледников
Ученые смогут создать более подробную карту движения ледников, которые способны или «цепляться» на континенте, или делиться на кусочки быстрее из-за «всплытия» нового острова.
Политика
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам
Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
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Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Президент России Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения.
Футбол
Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру
Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей
Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин объяснил происхождение недвижимости, которую региональная прокуратура требует изъять у него и его родителей через суд.
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Общество
Союз женщин России вступился за женщин-полицейских
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова вступилась за женщин-полицейских и назвала оценку екатеринбургского депутата их способности догонять преступников в юбке необъективной.
Общество
Отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса на Канарах
В Испании поместили на карантин не менее тысячи постояльцев отеля на острове Тенерифе (Канары), где у туриста, прибывшего из Италии, диагностировали коронавирус.
Экономика
РЖД выйдут из проекта на €1,2 млрд в Иране из-за санкций США
«Российские железные дороги» (РЖД) решили выйти из проекта в Иране по электрификации железнодорожной линии стоимостью €1,2 млрд из-за риска попасть под санкции США.
Общество
Из-за коронавируса КамАЗ может перейти на неполную рабочую неделю
С 20 апреля в случае перебоев с поставками комплектующих из Китая "КамАЗ" может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели.
Здоровье
Украинские медики госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину
Украинские врачи госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. Медики проверяют ее на коронавирус COVID-2019.
Экономика
Три российских сахарных завода приостанавливают работу
Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Здоровье
Источник рассказал о рисках заражения россиян коронавирусом в Иране
Ранее представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 - со смертельным исходом.
Гаджеты
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире
Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Финансы
Курс рубля начал снижаться к доллару и евро
По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".
Гаджеты
Глава Redmi объявил о прекращении продаж Redmi K20 Pro
Напомним, на глобальном рынке Redmi K20 Pro предлагается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.
Происшествия
Сотрудник московской прокуратуры задержан по подозрению во взятке
По данным следствия, в феврале 2020 года сотрудник прокуратуры при участии посредника в ходе прокурорской проверки потребовал у гендиректора одной из компаний 1,2 млн рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства.
Экономика
В бездействующую компанию вложили миллиарды долларов
В результате капитализация достигла 6,7 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда в начале года.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Общество
Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса
Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
Культура
Музей «Аушвиц» раскритиковал авторов сериала от Amazon
Представители мемориального музея «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме выступили с критикой сериала «Охотники» с Аль Пачино от Amazon.