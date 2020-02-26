Финансы
ТАССИндекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года. По данным на 10:25 мск, индикатор снизился на 2,16%, до 1491,73 пункта. Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,2% и составил 3068,81 пункта.
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Общество
Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала
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Путин призвал МВД реагировать на факты произвола предельно жёстко
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Политика
В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков
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Политика
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Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
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Космос
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В Хабаровске превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу
Как рассказала заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик, в целом по городу эпидемиологический порог превышен на 9,6%, а вот по уровню заболеваемости среди школьников – на все 42,7%.
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Зеленский о смене премьер-министра: «Провожу собеседования со многими»
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Как стало известно инсайдерам, следующий Subaru WRX STI получит новый двигатель, оснащенный турбиной объёмом 2,4 литра.
Общество
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Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
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Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция намерена оттеснить силы сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если она не отступит от них до конца февраля.
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Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Экономика
В Минфине заявили о готовности экономики РФ к последствиям коронавируса
Финансовая система России преодолела кризис 2014 года и готова к различным шокам, в том числе к последствиям распространения коронавируса.
Общество
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На концерте в Лондоне сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил спел с российским рэпером Face, которые выступал в Великобритании, сообщает телеканал «360».
Футбол
«Ливерпуль» одержал 18-ю победу подряд в АПЛ
В домашнем матче 27-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл лондонский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» со счетом 3:2. Эта победа для «красных» стала 18-й подряд в национальном первенстве.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина планирует сыграть в России
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители НХЛ заявили, что в текущем сезоне два матча регулярного чемпионата пройдут за границей: «Бостона» и «Нэшвилл» сыграют в Чехии, а хоккеисты, выступающие за «Коламбус» и «Колорадо» — в Финляндии.
Хоккей
Стали известны все участники Кубка Гагарина от Восточной конференции
После поражения «драконы» потеряли шансы на участие плей-офф, уступив последнюю путёвку в Кубок Гагарина нижнекамскому «Нефтехимику».
Космос
Ванга предсказала, что сегодня наступит конец света
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Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
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Минздрав Украины показал мультфильмы о коронавирусе
Министерство здравоохранения Украины опубликовало два мультфильма, в которых рассказывается об алгоритме действий в случае подозрения на заражение коронавирусом.
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Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
Культура
Выставку Леонардо да Винчи в Лувре посетило более миллиона зрителей
Выставку Леонардо да Винчи в Лувре, посвященную 500-летию со дня смерти художника и изобретателя, посетили почти 1,1 миллиона зрителей.
Здоровье
Более половины жителей РФ опасаются заболеть коронавирусом
Опасаются заболеть коронавирусом COVID-19 52% граждан, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Авто
Объявлены комплектации нового Volkswagen Polo для России
В зависимости от версии новый Volkswagen Polo для России получит: подогрев передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя, подогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, круиз-контроль, камеру заднего вида, климат-контроль Climatronic и прочее.
Авто
Новая Mazda 6 появится не раньше 2022 года
Японский автомобильный бренд недавно провёл пресс-конференцию, на которой представители компании рассказали о новой модели седана Mazda 6. Никто не дал точного ответа насчёт даты выхода машины, однако этого никто и не отрицал.
Общество
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Домашние коты часто становятся носителями коронавируса. Такое заявление в среду сделал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.