Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года. По данным на 10:25 мск, индикатор снизился на 2,16%, до 1491,73 пункта. Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,2% и составил 3068,81 пункта.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Общество Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление, говорится в исковом заявлении, поданном в суд во вторник.

Политика Путин прокомментировал работу Росгвардии на митингах в Москве Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что на летних акциях протеста в Москве сотрудников правоохранительных органов провоцировали на применение силы.

Футбол Лэмпард: «Бавария»: была сильнее нас во всем Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о разгроме своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3).

Политика Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.

Авто Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.

Шоу-бизнес Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.

Киберспорт Valve представила новый формат сезона Dota Pro Circuit По завершении сезона две худшие команды верхнего дивизиона поменяются местами с топ-2 нижнего, худшие в нижней лиге покинут дивизион, а их места займут новые коллективы из квалификаций.

Происшествия Сбежавшего с карантина тувинца принудительно госпитализировали Кызылский городской суд принял решение принудительно поместить под наблюдение врачей гражданина Тувы, который после своей недавней поездки через Гонконг и Пекин был госпитализирован с признаками ОРВИ и самовольно покинул медучреждение.

Общество Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.

Здоровье Фейк всемирного масштаба. Кому понадобилось раздувать эпидемию коронавируса Вспышка нового коронавируса пошла на спад. Если раньше число вновь заболевших измерялось тысячами в день, то теперь счёт идёт на сотни.

Экономика СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.