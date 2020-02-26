Финансы
ТАССИндекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года. По данным на 10:25 мск, индикатор снизился на 2,16%, до 1491,73 пункта. Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,2% и составил 3068,81 пункта.
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