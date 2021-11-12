«Ъ»: данные 500 тысяч россиян с фальшивыми справками о вакцинации выставили на продажу

Глава группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев предположил, что мошенники могут предлагать услуги по удалению купивших поддельные сертификаты россиян из таких баз или создавать сервисы, где люди могут проверить свои данные на предмет утечки.