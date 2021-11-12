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Индекс РТС опустился ниже 1800 пунктов впервые с 5 октября

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Индекс МосБиржи опустился на торгах в пятницу ниже уровня поддержки 4100 пунктов на фоне ухода инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов.
Finam.Ru
Последний раз индекс Мосбиржи опускался ниже 4 100 пунктов 1 октября 2021 года.
ТАСС
Снижение возглавляют "голубые фишки" - "Газпром" (-4,2%), "ЛУКОЙЛ" (-3,5%), "Сбербанк" (-3,2%).
Finam.Ru
Негатив наблюдается и на рынке нефти: январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,04% — до 82,01 доллара за баррель.
ПРАЙМ

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Индекс МосБиржи ушел под отметку 4 100
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Инвесторы бегут из рублевых активов
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Индекс РТС впервые с 5 октября опустился ниже отметки в 1800 пунктов
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Индекс Мосбиржи впервые с 1 октября упал ниже 4100 пунктов
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Индекс РТС упал ниже 1800 пунктов впервые с 5 октября
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Индекс Мосбиржи опустился ниже 4100 пунктов впервые с 1 октября
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