Финансы
Вести.RuИндекс РТС преодолел 1300 пунктов
Индекс РТС Московской биржи превысил отметку в 1300 пунктов. Последний раз индекс деловой активности был выше этой отметки 14 августа 2019 года. 2 сентября также вырос и рубль.
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Культура
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв теракта в Беслане
В Северной Осетии занятия в школах начнутся 4 сентября. В регионе вспоминают жертв теракта в Беслане, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:31
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Избившему брянского подростка полицейскому предъявили новое обвинение
Бывшему заместителю начальника отдела полиции "Навлинский" предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили в управлении СК по Брянской области.
Российская газета 09:24
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц.
Lenta.ru 07:07
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия
«ОВД-Инфо»: по уголовному делу 27 июля задержан еще один фигурант
В уголовном деле об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля появился новый фигурант, сообщил портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора юридической помощи Аллу Фролову.
Коммерсантъ 10:01
Политика
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Политика
Додон прибыл в Россию для встречи с Козаком и Миллером
РИА Новости 02:32
Футбол
«Зенит» предлагал «Локомотиву» 45 млн евро за братьев Миранчуков
Стали известны детали переговоров питерского «Зенита» и московского «Локомотива» относительно подписания «сине-бело-голубыми» Алексея и Антона Миранчуков.
Евро-футбол.ру 06:23
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Политика
Порошенко нашел новую работу в Верховной раде
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны с Евросоюзом.
Известия 09:47
Политика
Путин в шутку предложил назначить Мутко главой Тулуна
Владимир Путин в шутку предложил назначить вице-премьера Виталия Мутко главой города Тулун Иркутской области, который сильно пострадал от паводка.
Pravda.Ru 09:33
Общество
ОМОН провел для российских школьников показательное задержание
В Санкт-Петербурге гимназия № 540 пригласила на школьную линейку в честь нового учебного года сотрудников ОМОНа, которые устроили показательное выступление.
Lenta.ru 08:31
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Политика
Лавров заявил о попытках США спровоцировать Иран
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом отметил, что США продолжают предпринимать откровенные попытки спровоцировать Иран.
RT на русском 09:38
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Гаджеты
Huawei Enjoy 10 Plus представят 5 сентября
Huawei Enjoy 10 Plus будет представлен в Китае 5 сентября.
Megaobzor.com 03:47
Общество
Челябинских школьников поздравили с 1 сентября «рюмкой водки»
На сцене, украшенной баннером "С 1 сентября" и мягкими игрушками, артисты специально приглашенной кавер-группы спели толпящейся перед сценой ребятне "Рюмку водки" Григория Лепса и "WWW" группы "Ленинград".
Российская газета 09:50
Авто
В Сети показали обновленный Nissan Patrol
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня 05:11
Здоровье
Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа
Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:31
Политика
Нарышкин пообещал не реагировать «зеркально» на действия Польши
Россия не станет «зеркально» реагировать на действия Варшавы, не пригласившей президента России Владимира Путина на празднование 80-летия начала Второй мировой войны, заявил глава Российского военно-исторического общества и директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «Известиям».
Московский Комсомолец вчера в 15:34
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Политика
Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал американский удар по зоне деэскалации в Идлибе, который США нанесли без уведомления российской и турецкой сторон.
РИА Новости вчера в 08:35
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55