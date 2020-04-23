Финансы

ТАССТАССИндекс РТС превысил 1100 пунктов

Последний раз индекс РТС находился выше уровня в 1100 пунктов 15 апреля текущего года. На 16:00 мск индекс РТС находился на отметке в 1098,5 пункта (+3,1%), а индекс Мосбиржи - на уровне 2595,59 пункта (+0,9%).
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Рынок акций РФ в четверг протестировал рубежи за счет роста нефти

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Общество

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Lenta.ru вчера в 21:04
Экономика

В МЭР подтвердили получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева

В Минэкономразвития подтвердили получение письма ЦБ с просьбой сдержать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:41
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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Общество

Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе

Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:42
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Политика

В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях

Совет Федерации создал рабочую группу, которая займется пересмотром законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса.
РБК вчера в 21:37
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Россия создаст оружие против гиперзвуковых ракет

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Технологии

Официально открыт новый диапазон частот для Wi-Fi — 6 ГГц

Новый спектр в четыре раза превышает объем пространства, уже доступного для маршрутизаторов и других устройств, поэтому он даст гораздо большую пропускную способность и, как следствие, намного меньше помех Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами.
Хайтек вчера в 12:04
Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ вчера в 07:17
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Здоровье

Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь

Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa вчера в 08:56
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Экономика

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Глава государства 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.
РИА Новости вчера в 15:25
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Происшествия

В Кузбассе вахтовый автобус с шахтёрами попал в ДТП: есть пострадавшие

В ночь с 23 на 24 апреля в Новокузнецком районе на подъезде к шахте «Усковская» вахтовый автобус, перевозивший горняков, попал в ДТП.
Газета Кемерова вчера в 23:57
Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
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Экономика

ОАО РЖД не хватает денег на выполнение инвестпрограммы

Если учитывать нужды ФПК в закупке вагонов у Тверского вагоностроительного завода, общий дефицит достигает 525 млрд руб. По словам собеседника "Ъ", текущий прогноз по основной деятельности ОАО РЖД предполагает падение погрузки на 7,7% к плану, составлявшему 1315,2 млн тонн, что означает снижение на 5% к уровню 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 14:39
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Происшествия

На территории кемеровского кадетского училища загорелось здание

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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС вчера в 02:24
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса

Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:33
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Политика

Депутаты сорвали сессию в Верховном совете Хакасии

Явилось всего 29 депутатов, а для кворума нужно минимум 35.
Московский Комсомолец Хакасия 00:19
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Политика

МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму

Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН вчера в 11:02
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Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
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Экономика

Стартовал прием заявок на новую программу поддержки московских предпринимателей

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, новую программу утвердили в конце марта.
Вечерняя Москва 00:30
Хоккей

Эмиль Галимов не договорился с «Ак Барсом» и перейдёт в СКА

Форвард «Ак Барса» Эмиль Галимов станет игроком СКА.
Metaratings вчера в 12:31
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Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Общество

Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

Эхо Москвы вчера в 13:31
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Энергетика

Польша отказалась от российской нефти

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, Польша купила у Саудовской Аравии рекордное количество тонн нефти сорта Arab Light.
ToDay News Ufa вчера в 00:49
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Здоровье

В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
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Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средство ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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FT: препарат Remdesivir провалил клинические испытания как средство от коронавируса

Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное средство для лечения болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, провалил клинические испытания.
ТАСС вчера в 14:52
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Через неделю, с 30 апреля, пользователи сервиса смогут забрать две игры: Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra; Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.
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Очередная группа жителей Алтайского края прибыла из Бангкока

23 апреля авиарейсом Бангкок – Новосибирск прибыла очередная группа жителей сибирских регионов, 29 из них – жители Алтайского края, информирует региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
АМИТЕЛ вчера в 22:25
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Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:55
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