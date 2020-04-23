Финансы
ТАССИндекс РТС превысил 1100 пунктов
Последний раз индекс РТС находился выше уровня в 1100 пунктов 15 апреля текущего года. На 16:00 мск индекс РТС находился на отметке в 1098,5 пункта (+3,1%), а индекс Мосбиржи - на уровне 2595,59 пункта (+0,9%).
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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС вслед за мировыми площадками
Интерфаксвчера в 03:24
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Комментарии
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Экономика
В МЭР подтвердили получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева
В Минэкономразвития подтвердили получение письма ЦБ с просьбой сдержать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:41
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе
Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:42
Политика
В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях
Совет Федерации создал рабочую группу, которая займется пересмотром законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса.
РБК вчера в 21:37
Армия и оружие
Россия создаст оружие против гиперзвуковых ракет
Народные новости вчера в 03:54
Технологии
Официально открыт новый диапазон частот для Wi-Fi — 6 ГГц
Новый спектр в четыре раза превышает объем пространства, уже доступного для маршрутизаторов и других устройств, поэтому он даст гораздо большую пропускную способность и, как следствие, намного меньше помех Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами.
Хайтек вчера в 12:04
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ вчера в 07:17
Здоровье
Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь
Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa вчера в 08:56
Экономика
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Глава государства 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.
РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия
В Кузбассе вахтовый автобус с шахтёрами попал в ДТП: есть пострадавшие
В ночь с 23 на 24 апреля в Новокузнецком районе на подъезде к шахте «Усковская» вахтовый автобус, перевозивший горняков, попал в ДТП.
Газета Кемерова вчера в 23:57
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
Экономика
ОАО РЖД не хватает денег на выполнение инвестпрограммы
Если учитывать нужды ФПК в закупке вагонов у Тверского вагоностроительного завода, общий дефицит достигает 525 млрд руб. По словам собеседника "Ъ", текущий прогноз по основной деятельности ОАО РЖД предполагает падение погрузки на 7,7% к плану, составлявшему 1315,2 млн тонн, что означает снижение на 5% к уровню 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 14:39
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка
ТАСС вчера в 02:24
Происшествия
В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса
Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:33
Политика
Депутаты сорвали сессию в Верховном совете Хакасии
Явилось всего 29 депутатов, а для кворума нужно минимум 35.
Московский Комсомолец Хакасия 00:19
Политика
МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму
Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН вчера в 11:02
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
Экономика
Стартовал прием заявок на новую программу поддержки московских предпринимателей
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, новую программу утвердили в конце марта.
Вечерняя Москва 00:30
Хоккей
Эмиль Галимов не договорился с «Ак Барсом» и перейдёт в СКА
Форвард «Ак Барса» Эмиль Галимов станет игроком СКА.
Metaratings вчера в 12:31
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество
Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь
Эхо Москвы вчера в 13:31
Энергетика
Польша отказалась от российской нефти
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, Польша купила у Саудовской Аравии рекордное количество тонн нефти сорта Arab Light.
ToDay News Ufa вчера в 00:49
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средство ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Общество
FT: препарат Remdesivir провалил клинические испытания как средство от коронавируса
Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное средство для лечения болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, провалил клинические испытания.
ТАСС вчера в 14:52
Технологии
Бесплатные игры в Epic Games Store: For the King, Amnesia и Crashlands
Через неделю, с 30 апреля, пользователи сервиса смогут забрать две игры: Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra; Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.
Игромания.ру вчера в 11:23
Происшествия
Очередная группа жителей Алтайского края прибыла из Бангкока
23 апреля авиарейсом Бангкок – Новосибирск прибыла очередная группа жителей сибирских регионов, 29 из них – жители Алтайского края, информирует региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
АМИТЕЛ вчера в 22:25
Общество
Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:55