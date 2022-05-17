Индекс РТС, один из основных фондовых индикаторов, вечером во вторник превысил рубеж 1200 пунктов впервые с 23 февраля на фоне улучшения внешней конъюнктуры и задержки с принятием Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube тизер своего разговора с 43-м президентом США Джорджем Бушем — младшим, полную версию планируется представить в ходе марафона "Новые горизонты".
Боевики националистического батальона "Азов" (против членов которого в РФ заведено уголовное дело) сдались безоговорочно, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, поправив авторов публикации New York Times.
Вашингтон привлекает членов международных террористических организаций, в том числе запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ), в качестве наемников для участия в боевых действиях на Украине, заявили в российской Службе внешней разведки (СВР).
Пресненский суд Москвы приговорил к 16 годам колонии ранее осужденного бывшего руководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, виновного в получении взяток на сумму 1,4 млрд рублей в течение почти 10 лет, передает во вторник корреспондент ТАСС из суда.