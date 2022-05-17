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Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 23 февраля

Индекс РТС, один из основных фондовых индикаторов, вечером во вторник превысил рубеж 1200 пунктов впервые с 23 февраля на фоне улучшения внешней конъюнктуры и задержки с принятием Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций.
Интерфакс
Спрос на российские акции вырос на фоне позитивных настроений на внешних рынках и высоких цен на энергоносители, пишет РБК.
Деловой квартал (Екатеринбург)
Курс доллара вырос до 63,60руб./$ (0,20 руб.), курс евро поднялся до 67,06 руб./ € (1,26 руб.).
Коммерсантъ
В свою очередь аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов объяснил, чем опасен доллар по 60 руб. для российского бюджета.
Газета.Ru

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Индекс РТС впервые с 24 февраля превысил 1200
Коммерсантъ12:44
Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 23 февраля
Газета.Ru12:18
Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 23 февраля
Вечерняя Москва11:53
Индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов впервые с 22 февраля
РБК Инвестиции12:07
Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 23 февраля
Интерфакс11:44
Индекс РТС превысил 1 200 пунктов впервые с 23 февраля
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