Индекс РТС , один из основных фондовых индикаторов, вечером во вторник превысил рубеж 1200 пунктов впервые с 23 февраля на фоне улучшения внешней конъюнктуры и задержки с принятием Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций.