Последний раз индекс РТС находился выше отметки в 1200 пунктов 6 марта текущего года. Индекс Мосбиржи торговался на уровне 2755,17 пункта, прибавляя 1,6%. Сейчас он также немного скорректировался вниз. Как отмечают специалисты, отечественный фондовый рынок подпитывается ростом нефтяных цен.

Общество В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы. 562

Армия и оружие В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства. 73

Общество В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19 В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба. 396

Общество Греция c 15 июня откроет туристический сезон Мицотакис уточнил, что прибывающие в Грецию туристы должны будут сдавать тесты на коронавирус, а также соблюдать действующие в стране меры по защите здоровья граждан.

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,6K

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. 5,4K

Космос К чему приведет начавшийся солнечный минимум Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду. 1

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 554

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 577

Политика Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом. 8

Политика YouTube без объяснения причин удалил канал «Крым 24» Видеохостинг YouTube без объяснения причин удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов «Крым 24».