Финансы
Национальная служба новостейИндекс РТС превысил 1200 пунктов впервые за 2,5 месяца
Последний раз индекс РТС находился выше отметки в 1200 пунктов 6 марта текущего года. Индекс Мосбиржи торговался на уровне 2755,17 пункта, прибавляя 1,6%. Сейчас он также немного скорректировался вниз. Как отмечают специалисты, отечественный фондовый рынок подпитывается ростом нефтяных цен.
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
Комментарии
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Общество
В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу «Северный поток» освобождение от применения положений газовой директивы ЕС.
Известия 11:05
Общество
В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 8 июня
По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
ВЕТТА 03:43
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Армия и оружие
В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия
Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости вчера в 08:50
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Общество
Греция c 15 июня откроет туристический сезон
Мицотакис уточнил, что прибывающие в Грецию туристы должны будут сдавать тесты на коронавирус, а также соблюдать действующие в стране меры по защите здоровья граждан.
REGNUM 11:45
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Армия и оружие
Начались испытания российского корвета «Гремящий» с вертолетами Ка-27
Представители ВМС РФ сообщили о начале испытаний современного корвета под названием «Гремящий» с участием экипажей палубных вертолетов Ка-27.
Discover24 03:18
Шоу-бизнес
Супруг Полины Гагариной зашифровал в ребусе послание для подписчиков
Фанаты разгадали тот ребус и решили, что таким образом известный фотограф намекает на неискренность супруги.
OvideO.ru 12:15
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Происшествия
В Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой
В Днепропетровской области Украины рухнул мост, сообщает "Интерфакс Украина". Инцидент произошел в Никопольском районе.
Газета.Ru 06:31
Авто
Nissan представил новый Nissan GT-R50 от Italdesign
Компания Nissan и итальянское кузовное ателье Italdesign представили серийную версию эксклюзивного 720-сильного суперкара Nissan GT-R50.
Автоновости дня 07:47
Энергетика
Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $36 за баррель
Нефть марки Brent торгуется на уровне $35,8 за баррель, следует из данных биржи ICE в Лондоне.
Коммерсантъ 11:06
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Космос
К чему приведет начавшийся солнечный минимум
Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду.
Ридус 18 мая в 06:02
Происшествия
Военный совершил самоубийство в Ленобласти
В Ленобласти российский военнослужащий, предположительно, совершил самоубийство.
Газета.Ru 12:16
Футбол
Андрей Аршавин сравнил бывших игроков «Зенита» с дровами
Бывший партнёр Аршавина по «Зениту» — вратарь Вячеслав Малофеев прокомментировал пост: «Главное, не сгореть, парни».
Говорит Москва 12:02
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Политика
YouTube без объяснения причин удалил канал «Крым 24»
Видеохостинг YouTube без объяснения причин удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов «Крым 24».
Известия 06:52
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире
За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом.
Российская газета 12:23
Экономика
Минтранс предложил 33 меры для плана по восстановлению экономики
Министерство транспорта предложило дополнить раздел по транспорту национального плана восстановления экономики 33 мерами с финансированием на 2020 год в 565 млрд рублей, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Взгляд.ру 11:48
Общество
В Омской области продлили режим самоизоляции до 3 июня
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
РИА Новости 11:31