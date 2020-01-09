Финансы
Газета.RuИндекс РТС превысил 1600 пунктов впервые с 2013 года
Индекс РТС растет на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Впервые с 14 февраля 2013 года индекс РТС поднялся выше 1600 пунктов.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
Армия и оружие
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана
Дональд Трамп заявил, что ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке не нанесли серьезного урона.
Происшествия
В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня
Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
Происшествия
Украинские эксперты прибыли в Тегеран для изучения обстоятельств катастрофы Boeing
Украинские эксперты прибыли в Тегеран для изучения обстоятельств крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Авто
Цены на автомобили в России взлетели
Общество
Wildberries начал продажи в Европе с Польши
Крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries начал продажи в Европе.
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве.
Происшествия
Момент падения украинского самолета в Иране попал на видео
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Авто
Genesis показал конкурента BMW X5
Корейская компания Genesis, которая фактически является премиальным подразделением Hyundai,показала снимки кроссовера GV80, который может составить конкуренцию BMW X5 или Mercedes-Benz GLE.
Хоккей
«Даллас» одержал победу в матче с «Лос-Анджелесом»
«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Джейми Бенн и Блэйк Комо.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Общество
В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
Политика
Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Единоборства
Фергюсон показал подготовку к бою с Нурмагомедовым
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram показал подготовку к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Технологии
Twitter позволит ограничить число ответов на твит
В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.
Политика
В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
Экономика
Акции «Распадской» выросли более чем на 11%
Акции угледобывающей компании «Распадская» на Московской бирже выросли на 11,15%.
Космос
Первый в году пуск «Союза» с космодрома Куру запланировали на 6 марта
Первый в этом году пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечен на 6 марта, сообщил Германский центр авиации и космонавтики DLR.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Технологии
«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена
Авто
В Череповце ГИБДД получила 11 новых автомобилей «Шкода-Октавиа»
Всего в Вологодскую область в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" поступило 56 новых полицейских автомобилей "Шкода-Октавиа", 11 из них получил Череповец.
Армия и оружие
Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»
Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.