Финансы

Газета.RuГазета.RuИндекс РТС превысил 1600 пунктов впервые с 2013 года

Индекс РТС растет на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Впервые с 14 февраля 2013 года индекс РТС поднялся выше 1600 пунктов.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Индекс PTC побил рекорд 2013 года

Компания03:35

Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов

Финмаркетвчера в 05:55

Индекс РТС обновил максимум почти за 7 лет

ПРАЙМ02:34

Индекс РТС преодолел отметку в 1600 пунктов

ТАСС02:23

Индекс МосБиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

News.ruвчера в 06:29

Ослабший рубль и подросшая нефть вывели индекс Мосбиржи на 3100 пунктов

Вести.Ruвчера в 06:19

Индекс РТС превысил 1600 пунктов впервые с февраля 2013 года

Коммерсантъ02:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
Армия и оружие

Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Дональд Трамп заявил, что ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке не нанесли серьезного урона.
Общественное телевидение России вчера в 23:21
Происшествия

В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня

Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
REGNUM 03:22
Происшествия

Украинские эксперты прибыли в Тегеран для изучения обстоятельств катастрофы Boeing

Украинские эксперты прибыли в Тегеран для изучения обстоятельств крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
ФАН 03:21
Авто

Цены на автомобили в России взлетели

Lenta.ru 02:28
Общество

Wildberries начал продажи в Европе с Польши

Крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries начал продажи в Европе.
Ведомости 04:01
Происшествия

Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве.
ТАСС 03:31
Происшествия

Момент падения украинского самолета в Иране попал на видео

VSE42.RU вчера в 22:26
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Авто

Genesis показал конкурента BMW X5

Корейская компания Genesis, которая фактически является премиальным подразделением Hyundai,показала снимки кроссовера GV80, который может составить конкуренцию BMW X5 или Mercedes-Benz GLE.
Интермонитор.ру 07 января в 10:03
Хоккей

«Даллас» одержал победу в матче с «Лос-Анджелесом»

«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Джейми Бенн и Блэйк Комо.
Спорт-Экспресс 00:41
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
РБК вчера в 23:38
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
ТАСС 07 января в 16:01
Происшествия

На Украине чиновницу ранили из арбалета

REGNUM 02:30
Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Российская газета 01:49
Единоборства

Фергюсон показал подготовку к бою с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram показал подготовку к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Lenta.ru 03:04
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Технологии

Twitter позволит ограничить число ответов на твит

В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.
Российская газета 02:24
Происшествия

Открытое письмо: Шамсутдинов попросил прощения у семей своих жертв

Газета.Ru 02:58
Политика

В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
РИА Новости вчера в 05:37
Экономика

Акции «Распадской» выросли более чем на 11%

Акции угледобывающей компании «Распадская» на Московской бирже выросли на 11,15%.
Коммерсантъ 03:50
Космос

Первый в году пуск «Союза» с космодрома Куру запланировали на 6 марта

Первый в этом году пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечен на 6 марта, сообщил Германский центр авиации и космонавтики DLR.
РИА Новости 02:21
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
РИА Новости 02:16
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru вчера в 18:38
Технологии

«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:36
Происшествия

На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды

РИА Новости 00:27
Происшествия

В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена

Российская газета вчера в 23:32
Авто

В Череповце ГИБДД получила 11 новых автомобилей «Шкода-Октавиа»

Всего в Вологодскую область в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" поступило 56 новых полицейских автомобилей "Шкода-Октавиа", 11 из них получил Череповец.
Официальный сайт Череповца 03:02
Армия и оружие

Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
РБК 02:14
Общество

Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
Коммерсантъ вчера в 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное