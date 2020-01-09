Индекс РТС растет на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Впервые с 14 февраля 2013 года индекс РТС поднялся выше 1600 пунктов.

Индекс РТС превысил 1600 пунктов впервые с 2013 года

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