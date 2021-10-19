Победительница конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Неплях ответила на критику украинских националистов из-за использования ею русского языка в социальных сетях и подчеркнула, что она изъясняется на удобном для себя языке.
Напряженная ситуация с коронавирусом сложилась в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Ивановской и Тюменской областях и в Татарстане, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.