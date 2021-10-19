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Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года

Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года.
ТАСС
К 13:28 по московскому времени индекс РТС вырос до 1900,29 пункта (+1,2%), индекс МосБиржи поднялся до 4270,11 пункта (+0,5%); основные "фишки" подорожали в пределах 2,3%.
Интерфакс
К 13:42 мск индекс РТС замедлил рост до 1,1% и находился на уровне 1897,11 пункта.
ТАСС
В лидерах роста - ПАО "Полюс" (+2,3%), "Норникеля" (+2,3%), "АЛРОСА" (+1,6%), АФК "Система" (+1,3%).
Финмаркет

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