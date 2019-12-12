Финансы

ТАССТАССИндекс РТС превысил отметку в 1500 пунктов впервые с октября 2013 года

Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 1500,07 пункта, свидетельствуют данные торгов на 18:02 мск В последний раз индекс РТС находился на отметке выше 1500 пунктов в октябре 2013 года.
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
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