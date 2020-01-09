Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceИндекс РТС впервые с 2013 года превысил 1600 пунктов

Последний раз индекс РТС превышал отметку 1600 пунктов 14 февраля 2013 года. Так, по состоянию на 10:31 по московскому времени индекс РТС вырос на 0,75% по сравнению с показателем на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 1600,93 пункта.
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Ослабший рубль и подросшая нефть вывели индекс Мосбиржи на 3100 пунктов

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:46, Ашберн
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Переход из праздничного режима в рабочий у россиян займет около двух недель.
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Энергетика

Нефть подешевела на данных о запасах в США

Цены на нефть снижаются на торгах в среду после первоначального роста на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке, давление на котировки, в том числе, оказывают данные о запасах в США.
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Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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Петербургские железные дороги планируют соединить с метро

Ранее РБК Петербург сообщал, что первая часть программы развития железных дорог в регионе была представлена в сентябре 2019 года.
РБК Санкт-Петербург 01:58
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Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

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«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Авто

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Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.
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WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иран специально выверял ракетный удар по американским базам в Ираке, чтобы избежать серьезного ущерба, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США.
РИА Новости 01:38
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия

В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП

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Происшествия

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