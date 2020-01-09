Финансы

Банки.руБанки.руИндекс РТС превысил отметку в 1 600 пунктов впервые с 2013 года

Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи в четверг, 9 января, превысил отметку 1 600 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Российский рынок акций открылся легким снижением индексов

Интерфакс02:32

Российский рынок акций открылся в небольшом минусе

Финмаркет02:28

Ослабший рубль и подросшая нефть вывели индекс Мосбиржи на 3100 пунктов

Вести.Ru08 января в 06:19

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,26-0,8%

ТАССвчера в 11:22

Индекс PTC побил рекорд 2013 года

Компаниявчера в 03:35

Индекс МосБиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

News.ru08 января в 06:29

Итоги дня: Возвращение аппетита к рисковым активам поддерживает «быков»

Finam.Ruвчера в 11:51
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Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

РИА Новости вчера в 17:27
Технологии

Цукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие

Газета.Ru 07:10
Происшествия

В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье

Российская газета 08:58
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:02
Происшествия

В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек

В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
RT на русском 06:35
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском вчера в 12:23
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
РИА Новости 07:02
Общество

Попова заявила об изъятии 1 млн штук никотиносодержащих смесей

Документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует. Об этом в пятницу, 10 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 07:01
Единоборства

Брок Леснар признался, что съедает Хабиба Нурмагомедова на завтрак

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар заявил, что чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова нельзя признать сильнейшим бойцом промоушена – для этого он слишком легкий.
Вестник Кавказа 08:21
Политика

МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украине о посещении Путиным Крыма

Без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным в Крыму военных учений Северного и Черноморского флотов России министерство иностранных дел РФ, ввиду отсутствия причин для протеста.
REGNUM 08:02
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
РБК 03:20
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Здоровье

Урок от врача Павленко: Рак победят те, кто его не боится

Зная, что постоянно мутирующая опухоль уже не оставила ему шансов, Павленко тем не менее настойчиво призывал не ставитьзнак равенства между онкологией и неизбежной смертью.
Свободная Пресса 05:27
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

РБК 04:11
Армия и оружие

Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
РИА Новости 04:40
Футбол

Легионер «Локомотива» рассказал об удививших его россиянах

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу признался, что его удивила дружелюбность россиян.
Lenta.ru 07:34
Игры

Слухи: Ubisoft выпустит продолжение Prince of Persia: The Two Thrones

Проект выйдет на консолях как текущего, так и следующего поколений. Dark Babylon продолжит историю The Two Thrones.
3DNews 05:25
Кино

Фильм «Дело Ричарда Джуэлла» стартовал в российском прокате: рецензия

Объявленный национальным героем, Джуэлл пару дней раздавал интервью и позировал для обложек, пока внезапно не был объявлен главным подозреваемым в теракте.
Газета Metro вчера в 02:29
Армия и оружие

Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17

Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
РИА Новости 08:05
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском 05:57
Политика

Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.
RT на русском 08:53
Общество

Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Lenta.ru вчера в 11:19
Экономика

Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-ом — 13 млрд руб.
РБК 08:51
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма

Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.
РБК 07:27
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

РБК 02:36
Футбол

Клопп назван лучшим тренером декабря в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выбран лучшим тренером английской премьер-лиги в декабре, сообщает официальный сайт лиги.
Спорт-Экспресс 07:12
Экономика

Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»

Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть.
REGNUM вчера в 04:11
Авто

Toyota рассказала о новом Land Cruiser 300

Японский автопроизводитель Toyota готовит к дебюту внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения.
Автоновости дня вчера в 10:27
Общество

Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей

Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
Как работают Яндекс.Новости?
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