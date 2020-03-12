Финансы

REGNUMREGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов

Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2350 пунктов впервые с 28 декабря 2018 года

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Российский рынок усилил падение

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Индекс РТС упал более чем на 10%, обновив минимум с июня 2017 года

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Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

РБК05:00

Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение

Коммерсантъ04:22
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Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

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Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

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В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

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Ученые открыли 139 карликовых планет за орбитой Нептуна

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Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 200 человек

В Италии за сутки умерли свыше 196 человек, зараженных новым типом вируса COVID-19, заявил сегодня, 11 марта, глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.
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«Вольфсбург» – «Шахтёр» Донецк: прогноз на матч Лиги Европы - 12 марта 2020

Статистика и цифры - «Шахтер» в среднем забивал на выезде 2,1 гола; - «Вольфсбург» выиграл 3 из 8-ми последних домашних матчей; - В 8 из 10-ти последних матчах «волков» было забито не менее трех мячей; - Команды проведут свой первый поединок в истории.
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Хавбек "ПСЖ" Анхель Ди Мария совершил жесткий выпад в адрес игроков дортмундской "Боруссии" во время ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует Маrса.
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В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

По словам Галича, с начала эпидемии проверку на коронавирус в стране прошли более 2 тысяч человек, 392 жителя врачи наблюдают до сих пор.
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Володин назвал преимуществом России не газ, а Путина

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Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым

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