Финансы
REGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов
Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
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«Ходорковский – жулик»: Путин ответил на вопросы о российском бизнесе
В интервью ТАСС Путин отметил, что у россиян есть основания воспринимать бизнес как жуликов, так как в 2000-е гг. малый бизнес был преимущественно занят в торговле.
Общество
Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса
Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.
Общество
В Китае заявили о прохождении пика эпидемии коронавируса в стране
Пик эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае прошел, сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.
Космос
Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу
«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Общество
Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы
С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.
Общество
В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса
Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Бизнес предупреждает, что ввод обязательного «экологического сбора» приведет к росту цен на 22%.
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт противников поправок в Конституцию
Роскомнадзор на основании решении Таганского районного суда России заблокировал сайт кампании «Нет!», где шел сбор подписей против поправок в Конституцию.
Энергетика
Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Экономика
Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
Космос
Ученые открыли 139 карликовых планет за орбитой Нептуна
Политика
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 200 человек
В Италии за сутки умерли свыше 196 человек, зараженных новым типом вируса COVID-19, заявил сегодня, 11 марта, глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о борьбе с коронавирусом в Дубаи
Несколько дней телеведущая Лера Кудрявцева с мамой отдыхала в Дубаи.
Футбол
«Вольфсбург» – «Шахтёр» Донецк: прогноз на матч Лиги Европы - 12 марта 2020
Статистика и цифры - «Шахтер» в среднем забивал на выезде 2,1 гола; - «Вольфсбург» выиграл 3 из 8-ми последних домашних матчей; - В 8 из 10-ти последних матчах «волков» было забито не менее трех мячей; - Команды проведут свой первый поединок в истории.
Футбол
Ди Мария обозвал игроков «Боруссии» «сукиными детьми»
Хавбек "ПСЖ" Анхель Ди Мария совершил жесткий выпад в адрес игроков дортмундской "Боруссии" во время ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует Маrса.
Общество
В Европе осталась всего одна страна без коронавируса
По словам Галича, с начала эпидемии проверку на коронавирус в стране прошли более 2 тысяч человек, 392 жителя врачи наблюдают до сих пор.
Автоспорт
Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии
Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Политика
Володин назвал преимуществом России не газ, а Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главное преимущество России не газ и нефть, а президент России Владимир Путин.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
Шоу-бизнес
Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым
Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Экономика
МТС снизит доходы от роуминга из-за коронавируса
МТС прогнозирует снижение доходов от роуминга в 2020 году из-за коронавируса, сообщил журналистам президент компании Алексей Корня в ходе раскрытия финансовых результатов оператора за 2019 год.