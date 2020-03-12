Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Общество В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".

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