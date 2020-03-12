Финансы

REGNUMREGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов

Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля

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Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

РБК05:00

Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение

Коммерсантъ04:22
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В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
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Грозный, 12 марта 2020, 15:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой, которую некоторые обвиняют в предложении дать возможность нынешнему президенту РФ Владимиру Путину становиться главой государства после принятия поправок к Конституции.
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В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Жители Тутаева Ярославской области просят лишить парламентария статуса почётного гражданина города.
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