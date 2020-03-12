Долларовый индекс РТС обвалился более чем на 8%, пробив психологический рубеж в 1000 пунктов впервые с июля 2017 года на фоне усиления падения рубля и распродаж на рынке акций, следует из данных Московской биржи.

Индекс РТС рухнул более чем на 8%

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