Финансы

ПРАЙМПРАЙМИндекс РТС рухнул более чем на 8%

Долларовый индекс РТС обвалился более чем на 8%, пробив психологический рубеж в 1000 пунктов впервые с июля 2017 года на фоне усиления падения рубля и распродаж на рынке акций, следует из данных Московской биржи.
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Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля

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