Финансы
REGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов
Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Политика
Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций
Президент России Владимир Путин в 12 части интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил причину высоких зарплат топ-менеджеров госкорпораций.
Общество
В России выявлено еще шесть случаев заражения новым коронавирусом
В России за последние сутки выявлено еще шесть случаев заражения новым коронавирусом.
Политика
Бердников назначен и.о. первого замгубернатора Иркутской области
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил мэра Иркутска Дмитрия Бердникова исполняющим обязанности первого замглавы региона, сообщается 13 марта на сайте правительства региона.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Политика
В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США
Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Происшествия
Банда правоохранителей: на Кубани задержали ещё четверых полицейских
Краснодар, 13 марта 2020, 13:44 — REGNUM Четверо сотрудников полиции задержаны в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края, сообщили 13 марта в пресс-службе Следственного комитета России.
Происшествия
В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель
На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель.
Общество
В Петербурге вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Санкт-Петербург и Ленинградская область вводят режим повышенной готовности из-за нового вируса. В Москве этот режим был введен 5 марта.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman Надежда Ангарская показала архивные кадры, на которых весит 130 кг
Устав от критики, Ангарская опубликовала архивные кадры, на которых она запечатлена с весом 130 килограммов, а в подписи ответила на критику и высказалась против бодипозитива.
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
В сети появились новые сведения о выходе очередной игры из серии Call of Duty.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Общество
В России выписали 8 заболевших коронавирусом
8 человек, находящихся на территории России, у которых ранее был диагностирован коронавирус, выписаны из больницы.
Политика
В Кремле объяснили причины обнуления президентских сроков
Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин изменил точку зрения по количеству президентских сроков из-за ситуации в мире и сам сказал об этом в выступлении.
Кино
В прокат выходит новый фильм Маттео Гарроне «Пиноккио»
В четверг, 12 марта, в российский прокат выйдет новый фильм режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио".
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Вспышка коронавируса COVID-19 в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Общество
На границе между Италией и Словенией застряли сто украинцев
Группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса, сообщили в пятницу на сайте телевизионной службы новостей на телеканале "1+1" со ссылкой на заблокированных на границе украинцев.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Транспорт
РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса
"РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
Общество
Минтруд пояснил порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет
Выплата устанавливается на год. Начисляться средства будут с 1 января 2020 года.
Финансы
Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар
Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Шоу-бизнес
Жена съехала от разбитого инсультом актера Алексея Янина
Ольга Янина поделилась новыми фотографиями с ним. Разбитый инсультом 36-летний актер пять лет борется за возвращение к нормальной жизни.
Происшествия
Пропавший в Тюмени мальчик сам вернулся домой
Пропавший в Тюмени 12-летний мальчик сам вернулся домой.
Экономика
Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов
Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Аваков заявил о начале эпидемии коронавируса в ДНР
В связи с «началом эпидемии коронавируса» глава МВД Украины предложил закрыть горловчанам проезд через пункты пропуска на линии соприкосновения.