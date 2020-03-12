Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций Президент России Владимир Путин в 12 части интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил причину высоких зарплат топ-менеджеров госкорпораций.

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Происшествия Банда правоохранителей: на Кубани задержали ещё четверых полицейских Краснодар, 13 марта 2020, 13:44 — REGNUM Четверо сотрудников полиции задержаны в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края, сообщили 13 марта в пресс-службе Следственного комитета России.

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Финансы Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

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