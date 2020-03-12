Финансы
REGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов
Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
На ракете «Протон-М» обнаружены некачественные комплектующие, их заменят.
Энергетика
Названы главные неудачники нефтяной войны
Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Общество
В Турции сообщили о переносе туристического сезона из-за коронавируса
Турецкие власти решили перенести начало туристического сезона из-за распространения в мире опасного коронавируса.
Общество
Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена
Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Происшествия
В Петербурге храм обокрали более чем на 2 млн рублей
Были похищены 12 345 евро, 2965 долларов, 800 000 рублей, общая сумма ущерба (по курсам валют) составила 2 млн 12 тыс. 100 рублей.
Экономика
Эксперты считают, что более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году из-за превышения расходов над доходами, говориться в исследовании российского рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги".
Армия и оружие
Россия и Турция договорились по большинству вопросов по Идлибу
Россия и Турция на переговорах по Идлибу смогли договориться по большей части вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах руководства госкомпаний
Президент России Владимир Путин признался, что его коробят непомерно большие зарплаты глав ряда государственных компаний.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Происшествия
Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии
По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина живет в станице Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
Экономика
Путин: благодаря санации банков миллионы вкладчиков не пострадали
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вылечить банковский сектор нужно было обязательно, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков.
Авто
Экспериментальные машины ГАЗ простаивают в старом ангаре
Как подчёркивается, это ангар Управления опытных и экспериментальных работ ГАЗа на нижегородском предприятии.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Политика
Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам по делу о хищении
Бывшего заместителя Бородина в Банке Москвы Дмитрия Акулинина признали виновным по тем же эпизодам, назначив ему 12 лет лишения свободы и штраф 2 млн руб.
Финансы
Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года
Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Финансы
Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар
Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблока", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что написал письмо руководству партии, в котором уведомил о своём выходе из ее рядов.
Происшествия
В Хакасии возбудили уголовное дело за нарушения правил золотодобычи
Уголовное дело возбуждено в отношение директора компании "Минеральные ископаемые ресурсы", подозреваемого в нарушении правил золотодобычи в Хакасии.
Экономика
«Известия»: россияне начнут приобретать жилье в инвестиционных целях
Жители России могут начать скупать квартиры в инвестиционных целях из-за падения финансовых рынков.