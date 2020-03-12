Финансы

REGNUMREGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов

Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Индекс РТС на Мосбирже превысил 1000 пунктов

ТАСС03:26

Российский рынок усилил падение

Газета.Ruвчера в 07:04

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

Известиявчера в 07:34

Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля

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Индекс РТС упал более чем на 10%, обновив минимум с июня 2017 года

Интерфаксвчера в 07:12

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

РБКвчера в 05:00

Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение

Коммерсантъвчера в 04:22
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Здоровье

Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Газета.Ru 01:24
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Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

ТАСС вчера в 11:11
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Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

На ракете «Протон-М» обнаружены некачественные комплектующие, их заменят.
Вести ФМ 10 марта в 12:34
Энергетика

Названы главные неудачники нефтяной войны

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Lenta.ru вчера в 22:38
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
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Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Газета.Ru вчера в 06:51
Общество

В Турции сообщили о переносе туристического сезона из-за коронавируса

Турецкие власти решили перенести начало туристического сезона из-за распространения в мире опасного коронавируса.
Российская Действительность вчера в 16:19
Общество

Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена

Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 01:34
Происшествия

В Петербурге храм обокрали более чем на 2 млн рублей

Были похищены 12 345 евро, 2965 долларов, 800 000 рублей, общая сумма ущерба (по курсам валют) составила 2 млн 12 тыс. 100 рублей.
REGNUM 02:49
Экономика

Эксперты считают, что более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году из-за превышения расходов над доходами, говориться в исследовании российского рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги".
ТАСС вчера в 17:55
Армия и оружие

Россия и Турция договорились по большинству вопросов по Идлибу

Россия и Турция на переговорах по Идлибу смогли договориться по большей части вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Профиль вчера в 05:34
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Политика

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах руководства госкомпаний

Президент России Владимир Путин признался, что его коробят непомерно большие зарплаты глав ряда государственных компаний.
Газета.Ru 03:00
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Происшествия

Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии

По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина живет в станице Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
Российская газета вчера в 15:22
Экономика

Путин: благодаря санации банков миллионы вкладчиков не пострадали

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вылечить банковский сектор нужно было обязательно, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков.
iReactor 02:44
Авто

Экспериментальные машины ГАЗ простаивают в старом ангаре

Как подчёркивается, это ангар Управления опытных и экспериментальных работ ГАЗа на нижегородском предприятии.
CarsWeek.ru вчера в 04:53
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК вчера в 17:22
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру 11 марта в 07:12
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
Новые Известия вчера в 15:10
Общество

Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам по делу о хищении

Бывшего заместителя Бородина в Банке Москвы Дмитрия Акулинина признали виновным по тем же эпизодам, назначив ему 12 лет лишения свободы и штраф 2 млн руб.
РБК 00:57
Финансы

Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года

Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
РБК 03:21
Политика

МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Коммерсантъ вчера в 18:20
Финансы

Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар

Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
URA.Ru 00:38
Политика

Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблока", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что написал письмо руководству партии, в котором уведомил о своём выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
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В Хакасии возбудили уголовное дело за нарушения правил золотодобычи

Уголовное дело возбуждено в отношение директора компании "Минеральные ископаемые ресурсы", подозреваемого в нарушении правил золотодобычи в Хакасии.
ТАСС 03:29
Экономика

«Известия»: россияне начнут приобретать жилье в инвестиционных целях

Жители России могут начать скупать квартиры в инвестиционных целях из-за падения финансовых рынков.
ТАСС вчера в 23:25
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