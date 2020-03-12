Финансы
REGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов
Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Политика
Президент Финляндии поблагодарил РФ за борьбу с коронавирусом
Президент Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил Россию за меры, которые та принимает в борьбе с коронавирусом.
Кино
Вышел трейлер фильма "Гудбай, Америка!" с Дмитрием Нагиевым
На YouTube-канале "Сарик Live" выложили трейлер комедийной драмы "Гудбай, Америка!" режиссера Сарика Андреасяна, одну из главных ролей в которой сыграл актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.
Кино
Вин Дизель: Фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Общество
Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз
С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Экономика
СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»
По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса
«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Происшествия
Медик опроверг сообщения о смерти человека от коронавируса в Москве
Вернувшийся в Москву из Италии мужчина, скончавшийся в медцентре в Коммунарке, умер не из-за коронавирусной инфекции, заявил заместитель главного врача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Общество
Информатор WikiLeaks Мэннинг попыталась покончить с собой
Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе, попыталась покончить с собой.
Экономика
Брокеры вышли на депутатов
«Закон принимает Госдума, а не ЦБ, депутаты так или иначе должны учитывать и мнение бизнеса»,— надеется он.
Общество
Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
Хоккей
«Это не хоккей»: Знарок прокомментировал последнюю игру с «Динамо»
«Спартак» в третьем матче лишили поддержки трибун, которые весь сезон гнали игроков вперед, заявил по итогам шестого поединка первого раунда Кубка Гагарина главный тренер «красно-белых» Олег Знарок.
Финансы
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Шоу-бизнес
Савичева отменила гастрольный тур по Дальнему Востоку из-за травмы
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Армия и оружие
В США второй раз успешно испытали гиперзвуковой аналог «Искандера»
Defense World со ссылкой на пресс-службу корпорации Lockheed Martin сообщила о втором испытании перспективной тактической гиперзвуковой ракеты Precision Strike Missile.
Здоровье
Производители предложили создать резерв необходимых фармсубстанций на базе Росрезерва
Резерв активных фармацевтических субстанций (АФС) можно сделать на базе Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва), полагают производители.
Политика
Польский эксперт объяснил неизбежность запуска «Северного потока — 2»
Россия рано или поздно завершит строительство газопровода "Северный поток — 2", сказал польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк в интервью Polske Radio.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Футбол
«Минай», «Мариуполь» и киевское «Динамо» прошли в полуфинал Кубка Украины
В Кубке Украины состоялись матчи 1/4 финала. Киевское «Динамо» не без труда пробилось в следующий раунд.