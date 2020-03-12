Финансы

REGNUMREGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов

Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

При закрытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 8,28 проц

Эхо Москвывчера в 19:04

Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля

РИА Новостивчера в 07:01

Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года

ТАССвчера в 09:53

Индексу Мосбиржи не хватило 0,06 п.п. до антирекорда 2018 года

РБКвчера в 16:07

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

Известиявчера в 07:34

Российский рынок усилил падение

Газета.Ruвчера в 07:04

Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение

Коммерсантъвчера в 04:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:52, Ашберн

Комментарии

Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

REGNUM 01:40
Общество

На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.
РИА Новости 09:35
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
Происшествия

Главу Балейского района заподозрили в халатности на 5 млн рублей

Московский Комсомолец Чита 03:33
Шоу-бизнес

Певица Пелагея получила звание заслуженной артистки РФ

Президент России Владимир Путин удостоил звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» нескольких деятелей искусства.
Inc-news.ru вчера в 08:48
Политика

Украина на две недели закроет границу для иностранцев

Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Интерфакс 09:19
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Энергетика

Новак: Россия не видит условий к возвращению к ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва в настоящий момент не видит условий для возвращения к сделке по сокращению нефти в рамках ОПЕК+.
RT на русском 09:15
Общество

ВОЗ объявила коронавирус пандемией

По данным сервиса Университета Джонса Хопкинса на 12 марта, в мире зарегистрировано 124, 6 тысячи случаев заражения коронавирусом на территории более чем 100 стран.
Иркутск Сегодня 11 марта в 20:22
Футбол

АПЛ приостановлена до 3 апреля из-за коронавируса

Чемпионат Англии по футболу приостановлен до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
РИА Новости 07:16
Общество

Коронавирус: в Калининграде заполнены все боксы инфекционной больницы

Губернатор назвал условия полного перекрытия региона и сообщил, что круг наблюдаемых, в связи с коронавирусом, в Калининградской области расширяется.
Русский Запад 07:40
Футбол

КДС РФС отменил красные карточки Карпова и Кверквелии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что было принято решение об отмене красных карточек защитника ЦСКА Максима Карпова и защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии.
RT на русском 07:10
Здоровье

Способы защиты от коронавируса без лекарств назвал доктор Мясников

Мясников назвал главным способом защиты от инфекций укрепление иммунитета.
Live24 09:28
Происшествия

Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге

Российская газета 05:45
Авто

АвтоВАЗ отзывает 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

РегионСамара.ру 03:33
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс вчера в 11:18
Футбол

Домашний матч «Балтики» против «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей

Новый Калининград.Ru 05:35
Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Происшествия

Самолёт Екатеринбург — Петербург возвращается в аэропорт вылета

Екатеринбург, 13 марта 2020, 16:33 — REGNUM Вылетевший из Екатеринбурга самолёт до Птербурга возвращается в аэропорт «Кольцово».
REGNUM 09:33
Технологии

Разработана нейросеть для создания несуществующих голых девушек

Разработана нейросеть для создания несуществующих голых девушек — These Nudes Do Not Exist. Фотографии у сервиса получаются реалистичными.
Ferra 07:40
Общество

Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам

Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Газета.Ru 08:30
Происшествия

Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб

Бушующий уже второй день в Москве штормовой ветер повалил более 200 деревьев, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:06
Происшествия

Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Lenta.ru 09:35
Происшествия

Во Вьетнаме спасены трое российских туристов, дрейфовавших на плоту

ТАСС 05:51
Общество

Назван порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет

Cемьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека смогут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет.
UfaTime.ru вчера в 14:32
Армия и оружие

В Турции назвали дату совместного патрулирования с Россией в Идлибе

Российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе 15 марта.
RT на русском 09:42
Энергетика

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Деловое.ТВ 05:04
Шоу-бизнес

Жена съехала от разбитого инсультом актера Алексея Янина

Ольга Янина поделилась новыми фотографиями с ним. Разбитый инсультом 36-летний актер пять лет борется за возвращение к нормальной жизни.
Комсомольская правда вчера в 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное