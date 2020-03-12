Финансы
REGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов
Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
Общество
Макрон назвал коронавирус самым страшным кризисом здравоохранения
Эпидемия коронавируса стала самым страшным кризисом в области здравоохранения во Франции за столетие, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в прямом эфире национального телевидения.
Политика
На Украине совершено нападение на советника главы СНБО
Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Политика
КПРФ анонсировала митинг «против обнуления президентских сроков» в Москве
Напомним, ранее сегодня мэрия Москвы отказала в согласовании митингов 21 и 22 марта против конституционной реформы сразу двум группам заявителей: «Гражданскому обществу» Михаила Светова и членам «Открытой России».
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить в общественном транспорте в час пик
В связи с распространением коронавируса COVID-19 Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок в транспорте в час пик, а также от посещения массовых мероприятий и общественных мест.
Финансы
США обвалили главные биржи Европы
На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.
Энергетика
Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка
Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Происшествия
В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Игры
Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для PC
В случае с Horizon Zero Dawn просто «сошлись все звезды», заявил Хульст.
Наука
Тайна долголетия голых землекопов заключается в митохондриях
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
Шоу-бизнес
Актриса рассказала об оскорблениях Вайнштейна и требовании «трясти задницей»
Британская актриса Кейт Бекинсейл рассказала об оскорблениях продюсера Харви Вайнштейна и высказанном им требовании «трясти сиськами и задницей» на красной ковровой дорожке.
Здоровье
Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно
Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Политика
Торговые переговоры ЕС и Британии отменены из-за коронавируса
Великобритания и Европейский союз договорились отменить личные торговые переговоры, запланированные на следующей неделе в Лондоне из-за вспышки коронавируса, заявило правительство Великобритании 12 марта, передает Reuters.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Общество
Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19
ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Спорт
ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
Общество
Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду
Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера
Энергетика
Трамп сравнил с мечтой упавшие цены на нефть
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.
Здоровье
На Украине от осложнений гриппа с осени умерли 63 человека
Число умерших от осложнений гриппа на Украине с 30 сентября прошлого года достигло 63 человек.
Общество
Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.