Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Макрон назвал коронавирус самым страшным кризисом здравоохранения Эпидемия коронавируса стала самым страшным кризисом в области здравоохранения во Франции за столетие, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в прямом эфире национального телевидения.

Политика На Украине совершено нападение на советника главы СНБО Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.

Политика КПРФ анонсировала митинг «против обнуления президентских сроков» в Москве Напомним, ранее сегодня мэрия Москвы отказала в согласовании митингов 21 и 22 марта против конституционной реформы сразу двум группам заявителей: «Гражданскому обществу» Михаила Светова и членам «Открытой России».

Здоровье Роспотребнадзор призвал не ездить в общественном транспорте в час пик В связи с распространением коронавируса COVID-19 Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок в транспорте в час пик, а также от посещения массовых мероприятий и общественных мест.

Финансы США обвалили главные биржи Европы На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.

Происшествия В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.

Политика Торговые переговоры ЕС и Британии отменены из-за коронавируса Великобритания и Европейский союз договорились отменить личные торговые переговоры, запланированные на следующей неделе в Лондоне из-за вспышки коронавируса, заявило правительство Великобритании 12 марта, передает Reuters.

Политика Киев расторг договоры аренды с посольством России Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Энергетика Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.

Армия и оружие Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.