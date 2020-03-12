Финансы

REGNUMREGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов

Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года

ТАСС09:53

Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля

РИА Новости07:01

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

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Российский рынок усилил падение

Газета.Ru07:04

Индекс РТС упал более чем на 10%, обновив минимум с июня 2017 года

Интерфакс07:12

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

РБК05:00

Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение

Коммерсантъ04:22
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Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
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Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
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КПРФ анонсировала митинг «против обнуления президентских сроков» в Москве

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Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
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В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

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В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

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Актриса рассказала об оскорблениях Вайнштейна и требовании «трясти задницей»

Британская актриса Кейт Бекинсейл рассказала об оскорблениях продюсера Харви Вайнштейна и высказанном им требовании «трясти сиськами и задницей» на красной ковровой дорожке.
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Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
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Киев расторг договоры аренды с посольством России

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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19

ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
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Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне

Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
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Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
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Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
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Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду

Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
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Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.
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На Украине от осложнений гриппа с осени умерли 63 человека

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