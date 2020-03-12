Финансы

REGNUMREGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов

Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Индекс РТС на Мосбирже превысил 1000 пунктов

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Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля

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Вопрос о строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт

Премьер-министр добавил, что правительство однозначно не поддерживает идею строительства комбината на Рыбинском водохранилище, и на этом проблемный вопрос можно считать закрытым.
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Мировые цены на нефть уверенно растут

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Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Газета.Ru 06:28
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В глубинах Северного Ледовитого океана обнаружены колонии хламидий

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Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
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Названы черты характера, защищающие от болезни Альцгеймера

Ученые из Женевского университета (Швейцария) выяснили, какие черты личности защищают структуры мозга от болезни Альцгеймера.
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УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
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В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
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Лукашенко рассказал о желающих подорвать стабильность Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.
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«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома

Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
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Общество

«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина

Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Znak.com 03:17
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В Чебоксарах произошло массовое отравление школьников

По факту отравления проверку в школе организовали прокуратура и Роспотребнадзор.
Российская газета 05:11
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Общество

В Уфе госпитализирована школьница с подозрением на коронавирус

Как сообщает портал Bash.news, 14-летнюю ученицу гимназии забрали в больницу прямо с урока.
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Песков призвал бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции

Накануне интернет-издание Znak.com писало, что россиянам приходит рассылка в мессенджере WhatsApp, в которой предлагается заработать более 1 млн рублей ежегодно с помощью якобы принятия некой поправки в Конституцию.
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Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс 11 марта в 13:26
Гаджеты

Microsoft признала проблемы с обновлением Windows 10

Редмонд, США, 11 марта 2020, 14:57 — REGNUM Наличие критических проблем в обновлении KB4535996 для Windows 10 признала перед пользователями компания Microsoft 10 марта, разместив комментарий на официальном форуме.
REGNUM 11 марта в 07:57
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК вчера в 19:50
Политика

Бердников назначен и.о. первого замгубернатора Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил мэра Иркутска Дмитрия Бердникова исполняющим обязанности первого замглавы региона, сообщается 13 марта на сайте правительства региона.
ИрСити 05:06
Кино

В прокат выходит новый фильм Маттео Гарроне «Пиноккио»

В четверг, 12 марта, в российский прокат выйдет новый фильм режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио".
Piter.tv вчера в 02:33
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском 05:53
Авто

В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили

Компании «АвтоВАЗ», которая буквально вчера допустила корректировку стоимости своих автомобилей из-за обвала рубля, нужно не только не повышать цены, а «заморозить» или даже снизить их.
Автоновости дня 11 марта в 09:16
Финансы

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
ТАСС вчера в 04:45
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

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РБК вчера в 20:50
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Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию

Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Газета.Ru 04:24
Экономика

Около 20% туркомпаний в России могут закрыться

"Есть вероятность, что порядка 15-20% из них могут закрыться", — сообщила член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.
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Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv 11 марта в 06:24
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Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Газета.Ru 01:24
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Особый режим ввели в Татарстане из-за угрозы коронавируса

В Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим в связи с угрозой распространения коронавируса.
Известия 04:54
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