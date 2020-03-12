Финансы
REGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов
Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Общество
Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Политика
Европейцев застал врасплох запрет на въезд в США из-за коронавируса
Самым странным для жителей Европы кажется тот факт, что США не запретили въезд Великобритании.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Экономика
Михельсон купил акции «НОВАТЭКа» на 150 миллионов
Глава ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон приобрел ценные бумаги компании почти на 7 млн долларов. Сделки совершались в течение двух дней.
Армия и оружие
РФ и Турция договорились о патрулировании важной трассы в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что руководство его страны и России договорились о деталях совместного патрулирования в "коридоре безопасности" в провинции Идлиб в Сирии.
Финансы
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Армия и оружие
США перебросили стратегические бомбардировщики B-2 в Европу
Вашингтон направил в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, которые будут участвовать в учениях, сообщили в Европейском командовании американских ВС. Соединенные Штаты начали перебрасывать свой военный контингент в Европу в конце января в рамках подготовки к Defender-Europe 20 - самым масштабным учениям США на этой территории за последние 25 лет.
Музыка
Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
Политика
Владимир Путин рассказал о переменах в российском бизнесе
Путин сказал, что может сейчас критиковать бизнес и говорить и том, что бизнесмены ведут себя безответственно, но это будет не так.
Политика
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Авто
Новый Toyota Highlander сертифицировали в России
В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
Футбол
Букмекеры: «Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в ответном матче Лиги чемпионов
Сегодня в 23:00 по московскому времени состоится ответный поединок 1\8 финала ЛЧ, в котором «Лейпциг» встретится с «Тоттенхэмом».
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева
Как сообщает русская служба BBC, британские власти наложили арест на шикарную недвижимость еще в 2019 году, поскольку определили ее как «необоснованное богатство», однако о том, что особняком владеют дочь и внук казахстанского правителя Нурсултана Назарбаева, стало известно буквально на днях.
Происшествия
Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Энергетика
Нефтяники РФ заявили о готовности работать при низких ценах
Руководители ведущих нефтяных компаний России после совещания у главы министерства энергетики России Александра Новака заявили о готовности работать при низких ценах на нефть.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Студия Pixar опубликовала на своем YouTube-канале трейлер мультфильма "Душа". Режиссерами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
Авто
Гибридный BMW i8 снимут с производства в апреле
Показатели производительности остались в основном без изменений, хотя обновление 2018 года увеличило отдачу агрегатов с 357 л.с. до 369 л.с. В официальном заявлении BMW говорится, что i8 прекратит производство в выпуском лимитированной версии Ultimate Sophisto Edition, производство которой будет ограничено всего 200 экземплярами.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Политика
Образовательный центр в Польше анонсировал лекцию «Распад России в 2025 г.»
Польский образовательный центр Powiśle анонсировал в соцсетях лекцию на тему «Распад России в 2025 году».
Происшествия
В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Общество
Россия приостанавливает пропуск через границу граждан Италии
Россия с пятницы, 13 марта, приостанавливает пропуск через границу граждан Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке. В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге.