Финансы
ВедомостиРоссийский рынок усиливает падение
Российский фондовый рынок продолжает снижаться. К 15.04 мск четверга индекс Мосбиржи упал на 5,82% до 2347,83 пункта, а в течение дня достигал 2333 пункта, то есть уровня июля 2018 г. Его долларовый аналог, индекс РТС, к этому же времени потерял 9,38%, упав до 984,45 пункта.
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Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом, причастным к организации убийств.
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Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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Сегодня на телеканале «Россия 1» начинается сериал «Невеста комдива» с Максимом Авериным, Александрой Никифоровой и Ниной Усатовой в главных ролях.
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Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек.
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В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Правда, другой ремейк подорожал и в стандартном издании: теперь базовое издание Resident Evil 3 продают за 3899 рублей (изначально её отдавали за 3799 рублей), тогда как после релиза стоимость возрастёт и вовсе до 4199 рублей.
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В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга
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Общество
Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Общество
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Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
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Господин Белов подал очередное заявление на оскорбление в полицию на комментарии к посту о дорогах.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
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ОПЕК отменила заседание технического комитета в марте
Заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC) в режиме видеосвязи, запланированное на 18 марта, отменено.
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Опубликованы фото пережившего инсульт Алексея Янина
В честь праздника мама артиста опубликовала в социальной сети Facebook фото пережившего инсульт актера.
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Власти Польши вводят положение эпидемиологической угрозы
В Польше введут положение эпидемиологической угрозы.