Российский фондовый рынок продолжает снижаться. К 15.04 мск четверга индекс Мосбиржи упал на 5,82% до 2347,83 пункта, а в течение дня достигал 2333 пункта, то есть уровня июля 2018 г. Его долларовый аналог, индекс РТС, к этому же времени потерял 9,38%, упав до 984,45 пункта.

Общество Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом 63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.

Экономика МТС увеличила чистую прибыль в 8 раз Капитальные затраты в прошлом году достигли 91,5 млрд руб. На 31 декабря абонентская база МТС составила 86,9 млн клиентов, из них в России — 79,1 млн (плюс 1,4% по сравнению с 2018 года).

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Общество В российской рознице подорожают ремейки Resident Evil 3 и Final Fantasy VII Правда, другой ремейк подорожал и в стандартном издании: теперь базовое издание Resident Evil 3 продают за 3899 рублей (изначально её отдавали за 3799 рублей), тогда как после релиза стоимость возрастёт и вовсе до 4199 рублей.

Происшествия В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.

Общество Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.

Шоу-бизнес Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.