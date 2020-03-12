Финансы

ВедомостиВедомостиРоссийский рынок усиливает падение

Российский фондовый рынок продолжает снижаться. К 15.04 мск четверга индекс Мосбиржи упал на 5,82% до 2347,83 пункта, а в течение дня достигал 2333 пункта, то есть уровня июля 2018 г. Его долларовый аналог, индекс РТС, к этому же времени потерял 9,38%, упав до 984,45 пункта.
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Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля

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Газета.Ru07:04
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