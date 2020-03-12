Финансы
ФинмаркетИндекс МосБиржи упал ниже 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года
Американские фондовые индексы открылись в четверг падением на 6,7-7,2% на фоне роста опасений по поводу распространения коронавируса и неопределенности вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания.
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Комментарии
Хоккей
ЧМ-2020 по хоккею отменили из-за коронавируса
Политика
Байден становится лидером на праймериз
Действующий президент Америки Дональд Трамп стал лидером во всех пяти штатах, где проводились голосования — Айдахо, Вашингтон, Миссисипи, Миссури и Мичиган.
Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Финансы
Российский рынок усиливает падение
Российский фондовый рынок продолжает снижаться.
Футбол
УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020
Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
Энергетика
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Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Экономика
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В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Экономика
В России обнаружили тысячи «недобросовестных» заявлений на ипотеку для многодетных
Свыше тысячи заявлений на вычет 450 тысяч рублей по ипотеке для многодетных семей были поданы, чтобы «недобросовестно» получить господдержку.
Общество
Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена
Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Политика
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Общество
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Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
Гаджеты
Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold
Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Экономика
Мишустин заявил о большом запасе прочности российской экономики
Российская экономика обладает большим запасом прочности, а ресурсов бюджета хватит на то, чтобы государство выполнило все социальные обязательства перед населением.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Общество
В Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк эмоционально высказалась о ежесекундной боли
Дочь популярной в России актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что была вынуждена скрываться от людей из-за возросшего негативного информационного фона, но сейчас она готова к тому, чтобы покинуть "свою ракушку".
Общество
Обломки взорвавшейся советской ракеты разлетелись в космосе
Части третьей ступени советской ракеты-носителя «Циклон», взорвавшейся в феврале, разлетелись в космосе.
Общество
В Китае рассказали о сложностях возобновления производства в стране
Эпидемиологическая обстановка в мире создает множество факторов неопределенности для возобновления производства в Китае.
Политика
Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Политика
Козак рассказал о новых механизмах урегулирования конфликта в Донбассе
По словам главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, контактная группа договорилась о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта в Донбассе.