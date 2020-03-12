Американские фондовые индексы открылись в четверг падением на 6,7-7,2% на фоне роста опасений по поводу распространения коронавируса и неопределенности вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания.

Индекс МосБиржи упал ниже 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года

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Музыка Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения» Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».

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