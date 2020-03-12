Финансы

REGNUMREGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов

Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля

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При закрытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 8,28 проц

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Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение

Коммерсантъвчера в 04:22
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В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

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