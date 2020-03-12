Финансы
REGNUMИндекс РТС упал до 1000 пунктов
Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:00, Ашберн
Комментарии
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Кино
Премьера фильма «Форсаж 9» перенесена из-за коронавируса почти на год
Премьеру показа фильма "Форсаж 9" перенесли практически на год из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Происшествия
Крупного брянского чиновника задержали за взятку
Сегодня, 12 марта, в Брянске был задержан заместитель директора управления капитального строительства Роман Сенокос.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине
Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Армия и оружие
В Турции назвали дату совместного патрулирования с Россией в Идлибе
Российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе 15 марта.
Экономика
Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов
В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Политика
Историк Иринчеев рассказал о роли Финляндии в блокаде Ленинграда
Финляндия выполняла свою роль в блокаде Ленинграда, выступая на стороне фашистской Германии.
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Казахстан запретил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Власти Казахстана приняли решение временно ограничить пересечение границы с Российской Федерацией и Киргизией по внутренним документам.
Финансы
Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году
Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году.
Здоровье
На Кубани развернули госпиталь для больных коронавирусом
Краснодар, 13 марта 2020, 16:14 — REGNUM Госпиталь для заразившихся коронавирусом развёрнут на территории Краснодара.
Политика
Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в ближайшие месяцы Киев рассчитывает вернуть всех украинских граждан, которые удерживаются в Донбассе.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Политика
Украина на две недели закроет границу для иностранцев
Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Кино
Съемки фильма «Шан-Чи и Легенда Десяти колец» остановлены
По словам инсайдеров, студия находилась на стадии съемок первого блока фильма, когда было принято решение приостановить работу.
Экономика
Forbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд
Совокупное состояние 20 богатейших людей мира в четверг уменьшилось на $78 млрд в результате самого сильного с 1987 года обвала мировых фондовых индексов, пишет Forbes.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Футбол
РФС отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Авто
«Металлоинвест» вложил 1 млрд рублей в оборудование на белгородском ОЭМК
Объем инвестиций в модернизацию составил 1 млрд рублей. Оборудование было поставлено австрийской компанией INTECO.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Здоровье
В РЖД создали штаб по предупреждению завоза коронавируса
Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что в компании создали штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.