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РБК
РБК

Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального

Падение российских индексов происходит на фоне заявления властей Германии об отравлении Алексея Навального боевым веществом из группы «Новичок». Представитель правительства ФРГ сообщил, что немецкие власти проинформируют российского посла в Берлине о последних данных клинических анализов Навального.В источнике
С чего всё началось
Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — сказал
 официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
BFM.ruвчера в 09:41
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Интерфакс

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
Коммерсантъ

Германия заявила об отравлении Алексея Навального «Новичком»

Коммерсантъвчера в 16:01
РИА Новости

В МИД прокомментировали заявление об отравлении Навального «Новичком»

РИА Новостивчера в 12:02
Комсомольская правда

Новость о следах «новичка» в крови Навального заставила рубль упасть

Комсомольская правдавчера в 13:33
BFM.ru

Германия: в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

BFM.ruвчера в 09:41
ТАСС

Заявление представителя правительства Германии по инциденту с Навальным. Полный текст

ТАССвчера в 11:01
РБК

Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального

РБКвчера в 10:50

Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве

Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства Якутии и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов рублей и коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
РИА Новости00:41
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«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле Екатеринбурге, пишет портал "E1.ru".
РИА Новости00:16
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Память бойцов спецподразделений почтят в Воронеже 3 сентября

В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, на территории Центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» (Ленинский проспект, 94) пройдет возложение венков и цветов к памятнику бойцам спецподразделений России.
РИА Воронеж1 сентября в 05:47