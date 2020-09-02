Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального

Индекс РТС упал более чем на 3,4%, до 1230,17 пункта по состоянию на 17:40 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи снижается на 0,95% — до 2946,73 пункта.