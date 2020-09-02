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РБК
РБК

Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального

Индекс РТС упал более чем на 3,4%, до 1230,17 пункта по состоянию на 17:40 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи снижается на 0,95% — до 2946,73 пункта.В источнике
С чего всё началось
Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — сказал
 официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
BFM.ruвчера в 09:41
Подробнее о событии
BFM.ru

Германия: в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

BFM.ruвчера в 09:41
РИА Новости

В МИД прокомментировали заявление об отравлении Навального «Новичком»

РИА Новостивчера в 12:02
Коммерсантъ

Германия заявила об отравлении Алексея Навального «Новичком»

Коммерсантъвчера в 16:01
Интерфакс

В ФРГ заявили о следах яда из группы «Новичок» в организме Навального

Интерфаксвчера в 09:42
Комсомольская правда

Новость о следах «новичка» в крови Навального заставила рубль упасть

Комсомольская правдавчера в 13:33
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:24
ТАСС

Заявление представителя правительства Германии по инциденту с Навальным. Полный текст

ТАССвчера в 11:01

Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

Россия заняла 23-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
РИА Новости20:29
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В США обеспокоены сообщениями об отравлении Навального

В пресс-службе Национальной безопасности рассказал, что США обеспокоено сообщениями Германии о том, что в организме Навального нашли вещество «Новичок» Как сообщает ToDay News Ufa, власти Соединенных Штатов Америки сильно обеспокоены заявлениями Германии насчет того, что в организме блогера и оппозиционера Алексея Навального были найдены следы вещества типа «Новичок».
ToDay News Ufaвчера в 16:44
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Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".
РИА Новости21:34
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РФС оштрафовал Федуна на 200 тыс. рублей за критику судейства

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал владельца московского клуба «Спартак» Леонида Федуна на 200 тыс. руб. за высказывание о снятии клуба с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за судейских ошибок, сообщил глава комитета Семен Андреев.
Коммерсантъвчера в 08:05

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском18:17