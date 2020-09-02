Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального
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Индекс РТС упал более чем на 3,4%, до 1230,17 пункта по состоянию на 17:40 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи снижается на 0,95% — до 2946,73 пункта.В источнике
С чего всё началось
Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — сказал
официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
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Комсомольская правдавчера в 13:33