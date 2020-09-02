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РБК
РБК

Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального

Индекс РТС упал более чем на 3,4%, до 1230,17 пункта по состоянию на 17:40 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи снижается на 0,95% — до 2946,73 пункта.В источнике
С чего всё началось
Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — сказал
 официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
BFM.ruвчера в 09:41
Подробнее о событии
BFM.ru

Германия: в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

BFM.ruвчера в 09:41
Комсомольская правда

Новость о следах «новичка» в крови Навального заставила рубль упасть

Комсомольская правдавчера в 13:33
РИА Новости

В МИД прокомментировали заявление об отравлении Навального «Новичком»

РИА Новостивчера в 12:02
Коммерсантъ

Германия заявила об отравлении Алексея Навального «Новичком»

Коммерсантъвчера в 16:01
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:24
ТАСС

Заявление представителя правительства Германии по инциденту с Навальным. Полный текст

ТАССвчера в 11:01

Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".
РИА Новости21:34
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Педагогический удар: старшеклассники активнее распространяют вирус

Российские вирусологи рассказали «Известиям», что специфика есть в каждой возрастной группе: дети до 10 лет реже проявляют симптомы инфекции, поэтому ее сложно вовремя распознать, а старшеклассники теснее контактируют друг с другом во внеурочное время.
Известия17:01
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Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ruвчера в 04:44
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Эксперты оценили риск санкций против России из-за отравления Навального

Новые санкции против России из-за отравления главы ФБК Алексея Навального, о чем 2 сентября заявило правительство Германии, более вероятны со стороны Евросоюза, чем со стороны США, считают опрошенные РБК международные эксперты.
РБКвчера в 14:58
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