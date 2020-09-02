Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального
Смотрите также
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
В Вашингтоне полицейский при задержании застрелил афроамериканца
Отец Месси заявил, что аргентинец не останется в «Барселоне»
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
В Кремле заявили о готовности сотрудничать с ФРГ по делу Навального
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Ринк опроверг возможность использования «Новичка» против Навального
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города
Сирийские ПВО отразили атаку на военный аэродром в провинции Хомс
Отец Месси заявил, что аргентинец не останется в «Барселоне»
Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
В Вашингтоне полицейский при задержании застрелил афроамериканца
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
Индекс РТС упал более чем на 3,4%, до 1230,17 пункта по состоянию на 17:40 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи снижается на 0,95% — до 2946,73 пункта.В источнике
С чего всё началось
Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — сказал
официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Подробнее о событии
Новость о следах «новичка» в крови Навального заставила рубль упасть
Комсомольская правдавчера в 13:33