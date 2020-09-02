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РБК
РБК

Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального

Индекс РТС упал более чем на 3,4%, до 1230,17 пункта по состоянию на 17:40 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи снижается на 0,95% — до 2946,73 пункта.В источнике
С чего всё началось
Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — сказал
 официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
BFM.ruвчера в 09:41
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:24
Комсомольская правда

Новость о следах «новичка» в крови Навального заставила рубль упасть

Комсомольская правдавчера в 13:33
РИА Новости

В МИД прокомментировали заявление об отравлении Навального «Новичком»

РИА Новостивчера в 12:02
BFM.ru

Германия: в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

BFM.ruвчера в 09:41
Коммерсантъ

Германия заявила об отравлении Алексея Навального «Новичком»

Коммерсантъвчера в 16:01
ТАСС

Заявление представителя правительства Германии по инциденту с Навальным. Полный текст

ТАССвчера в 11:01

Переболевших COVID-19 россиян предупредили об исчезающих антителах

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов говорил, что в редких случаях человек может заразиться вирусом повторно, если у него слабый иммунитет и после болезни выработалось мало антител.
Переболевших COVID-19 россиян предупредили об исчезающих антителах
Lenta.ruвчера в 10:42
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В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, в котором утверждается, что якобы Россия пытается распространять ложные сведения о психическом здоровье кандидата в президенты Джо Байдена.
Газета.Ruвчера в 14:58
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МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском18:17

Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".
РИА Новости21:34
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СК предъявил бизнесмену Быкову окончательное обвинение

«Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «з», «н» статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)», — говорится в сообщении.
RT на русском00:02
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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ВМФ России получит способные управлять пушками поворотом головы шлемы

В России разработана и проходит испытания новая система наведения с использованием нашлемных целеуказателей, способных управлять пушками кораблей поворотом головы, сообщил замгендиректора — генконструктора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов.
RT на русском21:39
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