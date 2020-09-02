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РБК
РБК

Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального

Падение российских индексов происходит на фоне заявления властей Германии об отравлении Алексея Навального боевым веществом из группы «Новичок». Представитель правительства ФРГ сообщил, что немецкие власти проинформируют российского посла в Берлине о последних данных клинических анализов Навального.В источнике
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Коммерсантъ

Российские рынки пострадали от «Новичка»

Коммерсантъвчера в 13:44
Lenta.ru

Курс рубля упал после новостей о Навальном и «Новичке»

Lenta.ruвчера в 10:23
Интерфакс

Рубль ускорил падение на заявлениях Германии об отравлении Навального

Интерфаксвчера в 10:24
Вести.Ru

Рубль рухнул после сообщений ФРГ о новых данных в деле Навального

Вести.Ruвчера в 10:36
Национальная служба новостей

Рубль ушёл в пике после заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»

Национальная служба новостейвчера в 09:57
РБК

Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального

РБКвчера в 10:50
ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи отреагировали падением на заявление властей Германии о Навальном

ТАССвчера в 10:07

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Интерфаксвчера в 11:46
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Суд на три месяца продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд города Москвы еще на три месяца продлил срок ареста обвиняемому в государственной измене советнику главы «Роскосмоса», а также бывшему журналисту «Коммерсанта» и газеты «Ведомости» Ивану Сафронову.
Военное деловчера в 06:19
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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомостивчера в 08:34
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В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, в котором утверждается, что якобы Россия пытается распространять ложные сведения о психическом здоровье кандидата в президенты Джо Байдена.
Газета.Ruвчера в 14:58
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Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Известиявчера в 07:21
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