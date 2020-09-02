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РБК
РБК

Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального

Индекс РТС упал более чем на 3,4%, до 1230,17 пункта по состоянию на 17:40 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи снижается на 0,95% — до 2946,73 пункта.В источнике
С чего всё началось
Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — сказал
 официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
BFM.ruвчера в 09:41
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Коммерсантъ

Германия заявила об отравлении Алексея Навального «Новичком»

Коммерсантъвчера в 16:01
Комсомольская правда

Новость о следах «новичка» в крови Навального заставила рубль упасть

Комсомольская правдавчера в 13:33
РИА Новости

В МИД прокомментировали заявление об отравлении Навального «Новичком»

РИА Новостивчера в 12:02
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
BFM.ru

Германия: в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

BFM.ruвчера в 09:41
ТАСС

Луговой уверен, что Навального могли отравить «Новичком» только в Германии

ТАССвчера в 12:00
РБК

Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального

РБКвчера в 10:50

Что случилось за день. Главные новости РБК

Германия заявила о следах схожего с "Новичком" яда в организме Навального Военные специалисты в Германии установили, что Навальный был отравлен веществом из группы боевых отравляющих веществ "Новичок", утверждает правительство ФРГ.
РБКвчера в 12:24

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русскомвчера в 08:20
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Китай потребовал снять ограничения на работу своих дипломатов в США

Пекин, 3 сентября 2020, 07:28 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо отменить введенные ограничения на работу китайских дипломатов на территории страны, заявили представители посольства Китая в США, сообщает пресс-служба дипмиссии.
REGNUM00:28
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«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле Екатеринбурге, пишет портал "E1.ru".
РИА Новости00:16
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Создатели «Игры престолов» снимут для Netflix фантастический сериал

За основу сюжета будет взята трилогия "Задача трёх тел" Лю Цысиня Авторы суперуспешного телесериала HBO Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс и Александр Ву займутся разработкой нового проекта для стримингового сервиса.
Inc-news.ruвчера в 13:48
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В Ленобласти ищут мальчика, не вернувшегося с детской площадки

Пропавший в Приозерске мальчик ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мать мальчика обратилась в полицию около десяти часов вечера в среду.
REGNUM23:09
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