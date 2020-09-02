Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального
Падение российских индексов происходит на фоне заявления властей Германии об отравлении Алексея Навального боевым веществом из группы «Новичок». Представитель правительства ФРГ сообщил, что немецкие власти проинформируют российского посла в Берлине о последних данных клинических анализов Навального.В источнике
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