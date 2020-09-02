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РБК
РБК

Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального

Падение российских индексов происходит на фоне заявления властей Германии об отравлении Алексея Навального боевым веществом из группы «Новичок». Представитель правительства ФРГ сообщил, что немецкие власти проинформируют российского посла в Берлине о последних данных клинических анализов Навального.В источнике
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ИА Красная Весна

Акции российских компаний упали из-за заявления Германии

ИА Красная Веснавчера в 15:30
НТВ

Российский рынок акций негативно отреагировал на сообщения о яде в организме Навального

НТВвчера в 10:37
РБК

Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального

РБКвчера в 10:50
Говорит Москва

Российский рынок акций снизился на фоне заявлений ФРГ об отравлении Навального

Говорит Москвавчера в 10:47
Pravda.Ru

Рубль и российские акции стали падать после сообщения о Навальном

Pravda.Ruвчера в 10:41
Финмаркет

Рынок акций РФ в среду упал вслед за нефтью и на заявлениях об отравлении Навального

Финмаркетвчера в 12:32
Интерфакс

Рынок акций РФ негативно отреагировал на заявления по отравлению Навального

Интерфаксвчера в 10:13

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфаксвчера в 11:46
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
РБКвчера в 15:39

В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Газета.Ru1 сентября в 03:24
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Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей в августе

По сообщению Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 метров приблизится 1 сентября к Земле на расстоянии около 120 тысяч километров, он пролетит со скоростью примерно 8 км/с.
TV BRICS31 августа в 01:37
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