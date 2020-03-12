Финансы

ТАССТАССИндекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года

Индекс РТС на Московской бирже упал на 8,1% - до 997,93 пункта, свидетельствуют данные торгов на 11:45 мск. Последний раз индекс находился ниже отметки в 1000 пунктов 31 июля 2017 года. Индекс Мосбиржи снижается на 5,1% - до 2366,4 пункта.
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