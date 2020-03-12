Финансы

РБКРБКИндекс РТС упал ниже 1000 пунктов

Индекс РТС упал на 8,3%, до 996,11 пунктов по состоянию на 12:16 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Ниже 1000 пунктов он опустился впервые с июля 2017 года. Сегодня индекс РТС также провалился на 39,7% — от максимальной отметки этого года 1651,82 пункта, которая была достигнута 20 января.
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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2350 пунктов впервые с 28 декабря 2018 года

ТАСС06:13

Российский рынок акций обвалился на открытии торгов

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Индекс РТС обвалился к 1000 пунктам

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Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение

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Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

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Рынок акций РФ попал под новую волну агрессивных распродаж

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Российский рынок акций падает на очередном обвале нефти более чем на 4%

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Песков заявил, что Россия далека от эпидемии коронавируса

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, может ли оно быть перенесено из-за угрозы распространения коронавируса.
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Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
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Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
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Первый в 2020 году полк С-400 досрочно поступил в войска

Концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в пресс-службе концерна.
Взгляд.ру 06:19
Баскетбол

НБА приостановила сезон после выявления коронавируса у игрока

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон после того, как у центрового "Юты" Руди Гобера диагностировали коронавирусную инфекцию.
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В Подмосковье завели уголовное дело из-за того, что работник завода рассказал коллегам о гомосексуальности одного из сотрудников

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за публичного разглашения информации о гомосексуальной ориентации жителя подмосковных Мытищ без его согласия.
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Опубликован список самых подделываемых смартфонов

Самым часто подделываемым смартфоном в 2019 году оказался iPhone 8. За ним следуют Samsung W2018 и W2019, дальше – iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+, рассказывает ixbt.com.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:06
Общество

В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

Черногория стала единственной страной в Европе, до которой не добралась коронавирусная инфекция.
Городовой 06:27
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Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
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В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
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Дальний Восток не прошел тест на коронавирус

Вежливый сотрудник ответил на звонок в течение двадцати-тридцати секунд, спокойно выслушал сетования «жительницы Магадана», которая только-только вернулась из Китая и очень хочет пройти тестирование на новый коронавирус «для себя».
Deita.ru 03:26
Армия и оружие

В результате ракетного обстрела базы в Ираке погибли военные США

REGNUM вчера в 16:34
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Хоккей

Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
RT на русском 06:17
Происшествия

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России изъяли крупнейший арсенал у торговцев оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте ФСБ.
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В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:18
Финансы

Банк России продал валюту на 3,6 млрд рублей

Москва, 12 марта 2020, 10:39 — REGNUM Центробанк РФ продал на внутреннем рынке с расчетами на 11 марта 2020 года валюту на 3,6 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
REGNUM 03:39
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В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

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Путин наградил канадского экс-хоккеиста Фила Эспозито Орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил двукратного обладателя Кубка Стэнли канадского экс-хоккеиста Фила Эспозито Орденом Дружбы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в честь 75-летия Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза (у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю) и военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы.
Интерфакс 03:59
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
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Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»

ProstoProSport 10 марта в 08:29
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В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
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Трамп запретил въезд в США из Европы

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости вчера в 21:26
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На экзопланете в созвездии Рыб идут металлические дожди

Названный объект расположен в созвездии Рыб на расстоянии приблизительно 640 световых лет от нас.
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