Финансы
РБКИндекс РТС упал ниже 1000 пунктов
Индекс РТС упал на 8,3%, до 996,11 пунктов по состоянию на 12:16 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Ниже 1000 пунктов он опустился впервые с июля 2017 года. Сегодня индекс РТС также провалился на 39,7% — от максимальной отметки этого года 1651,82 пункта, которая была достигнута 20 января.
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