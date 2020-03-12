Финансы

Радио МаякРадио МаякИндекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года

Индекс РТС – один из основных российских фондовых индикаторов – упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года. Курс евро на фоне панических общемировых распродаж, тем временем, превысил на Мосбирже 84 рубля – впервые с февраля 2016 года.
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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2350 пунктов впервые с 28 декабря 2018 года

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Известия04:12
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