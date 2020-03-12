Финансы
Радио МаякИндекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года
Индекс РТС – один из основных российских фондовых индикаторов – упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года. Курс евро на фоне панических общемировых распродаж, тем временем, превысил на Мосбирже 84 рубля – впервые с февраля 2016 года.
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Комментарии
Политика
Песков прокомментировал поправку Терешковой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложенную Валентиной Терешковой инициативу и отметил, что для Кремля её поправка о президентских сроках была новой инициативой.
Общество
Прокуратура нашла в открытом доступе таможенную базу за восемь лет
Межрегиональная транспортная прокуратура обнаружила в интернете полную базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы, отмечается на сайте ведомства.
Общество
О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре
Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
Наука
Древняя раковина позволила измерить сутки в меловом периоде
Ученые в ходе экспериментов смогли замерить продолжительность суток в меловом периоде, используя для этого древнюю раковину.
Шоу-бизнес
Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав
Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.
Общество
Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса
Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся
Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Энергетика
Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
Музыка
Обряд омоложения президента в клипе «Аигел» на трек «You’re Born»
«You’re Born» ― второй совместный проект «Аигел» и режиссера Анджея Гавриша, который также работал над клипами для Джеймса Бланта, Korn и Parov Stellar.
Политика
Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию
Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
Технологии
Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и TON
В Роскомнадзоре намерены рассмотреть возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
Общество
Россия временно ограничит авиасообщение с некоторыми странами Европы
Начиная с 13 марта отменяются пассажирские авиарейсы из России во Францию, Испанию, Германию, Италию и обратно.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати показал руки без татуировок
Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Экономика
Мишустин объяснил падение рынков
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Шоу-бизнес
Айза Анохина дала Гуфу еще один шанс ради сына
Похоже, что женщина снова дала своему бывшему мужу Алексею Долматову (реперу Гуфу) шанс.
Экономика
«Норникель» обогнал «Роснефть» по капитализации
"Норникель" поднялся на третье место в России по рыночной капитализации, компания подорожала до 3,46 трлн рублей, следует из данных "Московской биржи".
Энергетика
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
«Газпром» остановит на профилактику во второй половине марта магистральный газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Китай.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Здоровье
На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности
Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Общество
Пик эпидемии коронавируса в Китае миновал
Эпидемия коронавируса в Китае прошла пик, рассказал представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.