Финансы
ПрофильИндекс РТС обновил минимум 2017 года
Индекс РТС приблизился к отметке 1000 пунктов, потеряв более 7,3% и обновив минимум 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи на 11:01 мск.
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Комментарии
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Футбол
Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен
Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Общество
Премьер-министр Канады Трюдо с супругой помещены под карантин
СМИ Канады распространили сообщение, что 48-летний премьер-министр Джастин Трюдо и его супруга, бывшая телеведущая и фотомодель Софи Грегуар помещены под карантин.
Общество
Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса
«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Футбол
Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом
У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.
Общество
Дочь Валентины Терешковой получила контракт от московских властей
Департамент здравоохранения Москвы заключил с ООО «Фармсервис», который частично принадлежит дочери известного парламентария Елене Терешковой, первый контракт на поставку медицинских препаратов.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл малый Хрустальный глобус в спринте
Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал малый Хрустальный глобус победителя Кубка мира в спринте.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирована Валентина Талызина
Народную артистку РСФСР Валентину Талызину госпитализировали в Москве.
Общество
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Общество
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле
В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев готовится к выходу на новую работу
Кто знает, может, и Шепелеву дадут какой-нибудь новый проект на «втором» канале.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Армия и оружие
Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу в Ираке
Президент США Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу Эт-Таджи в Ираке, где погибли трое человек, в том числе двое американских военных.
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Происшествия
В Индии зафиксирована первая смерть от коронавируса
В индийском штате Карнатака скончался первый человек от коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения и социального обеспечения штата.
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
63-летний Хэнкс с женой прибыли в Австралию для съемок фильма об Элвисе Пресли, отмечает Reuters.
Энергетика
В России не нашли проблем в нефти по восемь долларов
Отвечая на вопрос журналистов, при какой цене на нефть компания может остановить добычу, Маганов не нашел проблем даже при падении котировок в четыре раза от нынешнего уровня.