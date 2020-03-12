Финансы

ПрофильПрофильИндекс РТС обновил минимум 2017 года

Индекс РТС приблизился к отметке 1000 пунктов, потеряв более 7,3% и обновив минимум 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи на 11:01 мск.
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Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года

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Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля

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Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение

Коммерсантъ04:22
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