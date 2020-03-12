Финансы

Радио МаякРадио МаякИндекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года

Индекс РТС – один из основных российских фондовых индикаторов – упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года. Курс евро на фоне панических общемировых распродаж, тем временем, превысил на Мосбирже 84 рубля – впервые с февраля 2016 года.
Читать в источнике
Комментировать82

Подробнее о событии

Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года

ТАСС09:53

Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля

РИА Новости07:01

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

РБК05:00

Российский рынок усилил падение

Газета.Ru07:04

Индекс РТС упал более чем на 10%, обновив минимум с июня 2017 года

Интерфакс07:12

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

Известия07:34

Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение

Коммерсантъ04:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:03, Ашберн

Комментарии

Общество

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 12:26
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Происшествия

Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом

Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 12:48
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк: Боль живет во мне каждую секунду

"Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - написала дочь актрисы [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.]. Она спросила интернет-пользователей, интересно ли им читать о ней и ее внутреннем мире.
ТВ Центр 10:15
Общество

Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Право.ру вчера в 11:43
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11:49
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 11:18
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
РБК 09:17
Происшествия

Суд в Крыму арестовал трех участников «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова, которые являются участниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
ТАСС 13:38
Политика

Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков

Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
BFM.ru 07:05
Энергетика

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке. В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге.
Piter.tv 06:19
Футбол

Матч «Ювентуса» и «Лиона» в ЛЧ отменен

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и французским «Лионом» не состоится в обещанный срок – 17 марта.
ProstoProSport 12:39
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит вчера в 06:06
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Общество

Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью

Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Газета.Ru 12:01
Общество

В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек

Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Известия 13:54
Шоу-бизнес

Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым

Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:42
Музыка

Группа «Время и Стекло» объявила о распаде

Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
РИА Новости вчера в 07:50
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Наука

Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12

Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Live24 вчера в 06:04
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:49
Киберспорт

Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Территория новостей 10 марта в 06:49
Общество

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле

В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.
РБК 13:13
Экономика

Михельсон купил акции НОВАТЭКа на 150 млн рублей

Глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон после обвала нефтяных котировок приобрел более 160 тыс. акций компании на сумму в 150 млн рублей.
Нефтегазовая вертикаль 07:53
Финансы

ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
Коммерсантъ 04:15
Политика

Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Газета.Ru 03:03
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Коммерсантъ 13:40
Энергетика

В России не нашли проблем в нефти по восемь долларов

Отвечая на вопрос журналистов, при какой цене на нефть компания может остановить добычу, Маганов не нашел проблем даже при падении котировок в четыре раза от нынешнего уровня.
Lenta.ru 13:52
Футбол

ЛАСК – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция, Игало и Бруну играют

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
Sports.ru 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное